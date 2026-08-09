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DVA SUDARA U 30 SATI

Državni tajnik o incidentima na željeznici: 'Ključni sustav za autostop jučer je zakazao'

Piše 24sata,
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Državni tajnik o incidentima na željeznici: 'Ključni sustav za autostop jučer je zakazao'
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Škrinjari: Počelo raščišćavanje nakon teške željezničke nesreće | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Žarko Tušek je potvrdio da detalje istražuju Agencija za istraživanje nesreća te interne komisije HŽ Carga, Infrastrukture i Putničkog prijevoza

Nakon što su se u manje od 30 sati dogodila dva ozbiljna željeznička incidenta, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek gostovao je u središnjem Dnevniku HTV-a te potvrdio da je u današnjem slučaju kod Škrljeva sigurnosni sustav spriječio nesreću. Ipak, istaknuo je da u jučerašnjem sudaru vlakova kod Križevaca, u kojem je ozlijeđeno 25 osoba, ključni automatski sustav za zaustavljanje nije funkcionirao.

- Dogodio se prolazak vlaka kroz crveno, jedan prometni eksces kakvi se povremeno događaju u svim vidovima prometa, pa tako i na željeznici - rekao je Tušek te potvrdio da detalje istražuju  Agencija za istraživanje nesreća te interne komisije HŽ Carga, Infrastrukture i Putničkog prijevoza.

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Završen očevid na mjestu željezničke nesreće VIDEO
Završen očevid na mjestu željezničke nesreće | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

Naglasio je i da je sigurnosni mehanizam u ovom slučaju odradio svoj posao i spriječio teže posljedice:

- Sustav je reagirao potpuno ispravno. Autostop sustav zaustavio je vlak, a HŽ Infrastruktura je nakon toga isključila struju kako bi zaustavila i ostale vlakove na toj dionici.

Izrazio je i žaljenje zbog stradalih u jučerašnjoj nesreći te objasnio kako su u tijeku tri paralelne istrage: istraga DORH-a i policije, istraga Agencije za istraživanje nesreća i interna istraga željezničkih tvrtki. Potvrdio je također kako ključni sigurnosni sustav jučer nije radio.

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- Svi vlakovi koji prometuju hrvatskim prugama moraju imati autostop sustav. U kombinaciji s balizama, on zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno. To se jučer nije dogodilo - rekao je i dodao kako strojovođa može isključiti autostop sustav, ali samo pod strogim protokolima i uvjetima.

Na pitanje o općoj sigurnosti željezničkog prometa, Tušek je odgovorio: "Bilo bi neprofesionalno i nekorektno reći da hrvatska željeznica nije sigurna i funkcionalna. Naš sustav jest siguran".

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Istaknuo je i kako je u tijeku veliki investicijski ciklus za željeznice u Hrvatskoj.

Također, na pitanje o političkoj odgovornosti, Tušek nije isključio mogućnost ostavki u slučaju da se pokaže objektivna odgovornost nekoga u sustavu, no zaključio je da za sada ipak sve upućuje na pojedinačne propuste, čije se točne okolnosti još istražuju.

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