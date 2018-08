Državno, a smrdi: Stan u Puli je pun smeća, fekalija i truleži

- Ovaj horor od smeća i fekalija u stanu sigurno stoji od osam do deset godina. Tražimo od komunalnih poduzeća da se nešto poduzme i da se to smeće odnese jer nam prijeti zaraza - ispričali su nam to stanari zgrade u pulskoj četvrti Veruda koji godinama trpe nesnosan smrad.

Horor stan na pulskoj Verudi: Prepun je smeća! Reporterka: Dijana Marić Objavljuje 24sata u Ponedjeljak, 13. kolovoza 2018.

- Čak smo predložili da svi stanari od pričuve plate odvoz smeća iz stana, a treba barem dva kamiona dovesti. Ništa se još nije riješilo. Stan je u vlasništvu MORH-a - rekao nam je Boško S., koji živi u susjedstvu 'horor' stana od 80 četvornih metara na prvom katu zgrade.

Osim debelog sloja prašine i paučine po stanu je razbacana prljava odjeća i obuća, hrpe boca, vrećica. Stan je pun i raznih posuda u kojima su oni koji su boravili vršili veliku i malu nuždu, te raspadnutih ostataka hrane koji užasno smrde.

- U stanu je godinama živjela S. S., a već za njezina života sakupljalo se smeće u stanu. Očito je njezin unuk nastavio živjeti tako. Na kraju se sve otelo kontroli i stan je sada deponij smeća i fekalija.

Nasreću, prije oko mjesec dana dobili smo dopuštenje od MORH-a da netko od stanara uđe u stan i otvori prozore jer je u zgradi bilo neizdrživo živjeti zbog smrada. Sad je malo lakše jer je ušao svjež zrak, ali ovu ekološku bombu moramo pod hitno riješiti. Unuka nismo vidjeli četiri ili pet godina, čak ga i policija pokušava pronaći - ispričao nam je stanar Boško. S.