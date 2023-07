Držite se hladovine! Nastavljaju se sunčani dani, ali čeka nas još jedna promjena vremena...

Meteorolozi za danas prognoziraju većinom sunčano, u unutrašnjosti prolazno s više oblaka, ujutro mjestimice i magla. Povremeno moguće malo kiše, a popodne i poneki kraći pljusak, uglavnom u gorju i Istri.

Vjetar se očekuje slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, popodne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar.

Najviša temperatura od 25 do 29, na obali i otocima između 29 i 33 °C, prognozira za ponedjeljak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Za sutra prognoziraju djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a navečer su na zapadu i sjeverozapadu zemlje mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u gorju s jakim udarima. Na Jadranu južni i jugozapadni u okretanju na jugo. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna od 28 do 31, na Jadranu od 30 do 33 °C.

A prognostičar Dragoslav Dragojlović najavio je kakvo nas vrijeme očekuje u kolovozu za HRT.

- Imamo jak signal da bi u prvoj polovici mjeseca temperatura zraka mogla biti čak malo niža od prosječnih vrijednosti za ovo doba godine, ali isto tako oborina će biti nejednoliko raspoređena. Tako da će mjestimično biti u obliku lokalnih pljuskova i grmljavine, pa postoji jak signal da će mjestimično biti čak oborina i više od prosjeka za doba godine. Druga polovina kolovoza čini se da bi bila oko prosječnih vrijednosti, znači i po temperaturi zraka i po oborini. Ne smijemo isključiti opet moguća lokalna nevremena, veli Dragojlović, piše HRT.