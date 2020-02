Dubai - Čudo iz pijeska koje oduzima dah

Agencija Magellan organizira putovanje u Dubai 20.-25.05.2020.

Toliko smo slušali o njemu, mnogi naši poznanici su već bili u Dubaiu, a i otkad su uspostavljene direktne avionske veze iz Zagreba za Dubai, odlučili smo i mi!

Nećemo lagati i ne reći da smo, prije nego što smo se oduševili Dubaiem, bili razočarani. Naime nakon povijesnih, šarenih, autentičnih arapskih gradova Maroka, Egipta, Tunisa, u Dubaiu nismo zatekli ništa od onog što smo očekivali. A očekivali smo kao i drugim arapskim zemljama povijest, autentičnost, šarolikost, kaos,…

No kad smo shvatili da je upravo moderni svijet ono što čini Dubai, ubrzo je razočaranje prešlo u pravo oduševljenje. I sve je postalo odjednom izuzetno komodno, izuzetno ugodno i pravo zadovoljstvo. Istina, nema kaosa Marakeša ni Kaira, ali zato ima moderna arhitektura inspirana upravo autentičnom Arabiijom. Nismo mogli zamisliti koliko izvrsnih restorana, koji služe tipična arapska jela, u iskonskoj arapskoj arhitekturi. Osjećaš se kao u priči iz „1001 noći“! i sve vrlo komodno, vrlo ugodno. Nezamislivo bogato uređeni parkovi restorana, hotela, shopping centara, koji su destinacija sama za sebe. Primjerice, Souk Medinat Jumeirah shopping centar ima pravu mrežu kanala, gondole plove tim kanalima! Misliš da si u Veneciji, a opet sve arapski svijet oko nas! A Burj al Dubai, hotel sa 7 zvjezdica, ne trebamo ni spominjati.

Isto tako, lounge barovi, rooftop barovi, i sl. nude takav hedonizam, na koji se tako lako naviknuti i najteže bude kad se vraćamo kući jer bismo htjeli još malo takvog bezbrižnog života u tolikom luksuzu Dubaia. Upravo se završava gradnja novog čuda arhitekture u Dubaiu – Gate Tower, koji se još nije otvorio, a već se najavljuje kao najimpresivniji rooftop bar u gradu. Ako je uopće moguće da u Dubaiu nešto bude impresivnije od impresivnog. A govoreći o Gate Tower, kao da nije dovoljno da Dubai već ima najveći shopping centar na svijetu, zatim da ima shopping centar sa sad već legendarnom stazom za skijanje, shopping centar sa akvarijem, nego sad se završava i Gate Tower shopping centar koji će na krovu imati mrežu kanala kao i pravi park! Doslovno.

I da netko tko nije bio u Dubaiu ne pomisli da kad kažemo shopping centar da se to zapravo odnosi na shopping! Ne, ne, ne i ne!

Toliko je nezamislivih atrakcija u tim shopping centrima, da je shopping vjerojatno zadnja stvar koja vam uopće padne na pamet pri posjeti jednom shopping centru u Dubaiu! A pod „atrakcije“ s jedne strane podrazumijevamo parkove, vodoskoke i vodopade, kanale, akvarij, staze za skijanje (da!), replike arapskih gradova, itd, ali također i nezamislivo inventivne restorane, lounge barove, kafiće itd. A pod tim ne podrazumijevamo samo hranu ili piće, koji zapravo padnu u drugi plan, nego na ambijent, unutarnje uređenje i nevjerojatan broj detalja, sve u tipičnom arapskom stilu. Dobro, ima i talijanskih, američki i ruskih restorana, ali smo preferirali ove s arapskim ugođajem.

No valja izaći i malo van grada. Jedan od najimpresivnijih izleta kojeg smo imali na nekom putovanju je bio odlazak u pustinju, arapsku pustinju. Jeepovima smo se probijali kroz pješćane dine, i „kupali“ smo se u pijesku. Zatekla nas je čar pustinje, stvarno nismo očekivali koliko je pustinja zapravo jedno čarobno mjesto na svijetu. I onda smo došli do beduinskog kampa, uređenog za turiste i zabava je mogla početi. Na otvorenom, pod zvjezdanim nebom smo jeli piletinu i povrče s roštilja koji su nam pripremali ljubazni domaćini, upoznali smo se s dresurom sokolova i spoznali koliko su sokolovi važan dio tradicije u Arabiji. Još nas je više zatekla činjenica da jedan sokol ponekad košta više od luksuznog automobila tipa BMW ili Mercedesa! I sve to začinjeno tipičnom arapskom muzikom, punom brzih ritmova bubnjeva. Nazaboravno!

Prije nego smo se vratili u Zagreb, posjetili smo i Abu Dhabi, glavni grad Ujedinjenih Arapskih Emirata. Grad također vrvi sa ultra luksuznim hotelima, restoranima, shopping centrima i svim ostalim sadržajima za milijune turista koji svake godine dolaze ovdje. Ipak je puno tiši grad od Dubaia, ali niti malo manje interesantan za turiste.

A ne smije se zaboraviti ni zračna luka Dubai, kao šlag na kraju. Svakako preporučamo svakom putniku da dođe puno (!!) sati prije leta da može uživati u luksuzu koji nudi zračna luka u Dubaiu. Ukratko bi se moglo opisati zračnu luku u Dubaiu kao jedan veliki shopping centar, ali tu bismo uskratili putnika namjernika za mnoštvo informacija. To je zato jer nudi naprosto toliko toga da se ne može nabrojati, restorani, parkovi, tuševi, razni saloni, itd. I naravno, dućani.

Bili smo jednostavno oduševljeni ovim modernim arapskim gradom kojeg svatko treba posjetiti barem jedan put u životu!

