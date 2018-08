Duboko iznad svih i na Instagramu

Ako sjedite na plaži i razmišljate hoćete li ponovo u more, postoji dobar razlog da još malo provedete u hladu, na Instagramu. U moru praćenih profila pravo je osvježenje @deepestinstagramprofile. Sigurno ste prateći Svjetsko nogometno prvenstvo primijetili i novu reklamu za Janu u kojoj glavnu ulogu ima Goran Čolak, naš najtrofejniji ronilac na dah. Jana je u suradnji s njim ovih dana predstavila @deepestinstagramprofile.

Poput Gorana i Janin @deepstinstagramprofil odskače od svega što smo na Instagramu navikli gledati, posebno u vrućim lijenim danima. Umjesto tzv. hot-dog fotografija s plaže i beskonačne količine zalazaka i izlazaka sunca iznad horizonta, na ovom ćete profilu na Instagramu pronaći veliku količinu informacija o ronjenju na dah iz perspektive jednoga Guinessova rekordera i svjetskoga prvaka.

Ronjenje na dah najrašireniji je i najstariji oblik ronjenja, s kojim svatko od nas ima barem nekakvo iskustvo. Svatko tko je barem jednom u životu ušao u bazen ili more ronio je na dah. Prosječna osoba bez treninga može zadržati dah od 30 sekundi do minute. Pod vodom ili tjelesnim naporom to se vrijeme drastično smanjuje. Profesionalni ronioci na dah bez disanja mogu izdržati i više od 20 minuta. D-v-a-d-e-s-e-t minuta bez daha.

Foto: Jamnica Još do prije samo dvadesetak godina stručnjaci su tvrdili da ljudsko tijelo može zaroniti samo do dubine od 100 metara, a sve više od toga izazvalo bi fatalna tjelesna oštećenja. No profesionalni ronioci na dah dokazali su da tomu ipak nije baš tako.

Trenutak u kojem se naše lice susretne s hladnom morskom vodom trenutak je metamorfoze. To je trenutak kada naše tijelo trenutačno doživi promjene, krvne žile nam se počinju stezati, a krv prelazeći iz dlanova i stopala preko ruku i nogu putuje prema unutrašnjosti i srži tijela. Otkucaji srca nam se usporavaju, a mozak prelazi u meditativno stanje. Upravo zbog tih fizioloških promjena ljudsko tijelo može doseći veće dubine nego što možemo na prvu očekivati. Disciplinom, upornošću i predanošću Goran je zaronio na dah do impresivnih 115 m. Kada tu dužinu pomnožite sedam puta, dolazite do 805 m, a upravo se na toj dubini ispod Zemljine površine nalazi izvor Jane zaštićen od svih atmosferskih utjecaja.

Stoga, dok motivirajuća priča o Goranovu životnom putu i uspjehu odražava vrijednosti koje Jana promovira, informacije na @deepestinstagramprofile neka budu inspiracija poput poruka s bočice Jane, jer nas potiču da vjerujemo i živimo svoje snove. U svakom slučaju nastavite ležati opušteni u hladu, a sve o dubinama i ronjenju na dah iz perspektive profesionalnog ronioca saznajte na @deepestinstagramprofile.

Tema: Promo sadržaj