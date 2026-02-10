Obavijesti

UDALJILI GA IZ SLUŽBE

Dubrovački policajac iz sefa krao manje količine marihuane

Ilustracija | Foto: Matko Begovic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Policajac je privremeno udaljen iz službe zbog sumnje u počinjenje teže povrede službene dužnosti, odnosno zbog nedoličnog ponašanja u službi ili izvan službe koje teško šteti ugledu policije

Dubrovački policajac osumnjičen je za kaznena djela teške krađe i teške krađe u pokušaju nakon što je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je dvaput iz policijskog sefa ukrao manju količinu marihuane, dok mu treći put početkom veljače to nije uspjelo.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske istaknuli su u utorak u priopćenju da je riječ o policijskom službeniku raspoređenom na rukovodeće radno mjesto, koji je neovlašteno posjedovao ključ metalnog sefa u zgradi policije.

- Protiv osumnjičenog policijskog službenika je nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku podnesena kaznena prijava zbog počinjenih kaznenih djela, a prekršajno je sankcioniran na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, navodi se u priopćenju.

Rješenjem načelnika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Ivana Pavličevića policajac je privremeno udaljen iz službe zbog sumnje u počinjenje teže povrede službene dužnosti, odnosno zbog nedoličnog ponašanja u službi ili izvan službe koje teško šteti ugledu policije te je protiv njega podnesen zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka.

