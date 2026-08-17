Obavijesti

News

Komentari 0
sanacija i pomoć stradalima

Dubrovnik će donirati Omišu 150.000 eura: 'Kada je nama bilo teško, Omišani nisu dvojili'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Dubrovnik će donirati Omišu 150.000 eura: 'Kada je nama bilo teško, Omišani nisu dvojili'
Dubrovnik: Gradonačelnik Franković održao konferenciju za medije | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U listopadu 1991. u presudnim trenucima obrane našega grada, omiška bojna odazvala se pozivu i krenula prema dubrovačkom ratištu, podsjetio je Franković

Dubrovnik će donirati Omišu 150.000 eura za sanaciju i pomoć stradalima, objavio je u ponedjeljak dubrovački gradonačelnik Mato Franković, poručivši da to nije samo financijska pomoć, već i čin solidarnosti, zahvalnosti i prijateljstva koje je potvrđeno kada je bilo najteže, 1991. godine. „Kada je Dubrovniku bilo najteže, Omišani nisu dvojili. U listopadu 1991. u presudnim trenucima obrane našega grada, omiška bojna odazvala se pozivu i krenula prema dubrovačkom ratištu“, podsjetio je Franković.

Dodao je da je, prema ratnim zapisima, u studenome 1991. godine Dubrovnik branio 71 Omišanin.

„Šesnaestorica hrvatskih branitelja s omiškog područja položila su svoje živote na dubrovačkom ratištu. Njihova imena i žrtvu trajno čuvamo na spomen-obilježju u Mokošici i u sjećanju našega grada. Danas, kada se Omiš suočava s teškim posljedicama razornog požara, Dubrovnik zna što mu je činiti“, istaknuo je Franković.

PALILI KOD ZADRA VIDEO Pogledajte privođenje Poljakinje i muškarca: Sumnjiče ih da su izazvali deset požara!
VIDEO Pogledajte privođenje Poljakinje i muškarca: Sumnjiče ih da su izazvali deset požara!

Uputio je zahvalu vatrogascima, pripadnicima žurnih službi i građanima koji su danima nesebično spašavali ljude, njihove domove i imovinu, a ozlijeđenima poželio brz oporavak.

„Omiš je bio uz Dubrovnik kada nam je bilo najteže. Danas je Dubrovnik uz Omiš. Dragi Omišani, niste sami. Dubrovnik pamti“, poručio je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju

Na požarištima tijekom noći nije bilo novih razbuktavanja. Vatrogasci nastavljaju sanaciju na požarištima, posebno na onom iznad Omiša
Ovo je Poljakinja koju sumnjiče da je podmetnula 10 požara! Pronašli su im pušku i pištolj
PALILI KOD ZADRA

Ovo je Poljakinja koju sumnjiče da je podmetnula 10 požara! Pronašli su im pušku i pištolj

Policija sumnja da je spomenuta četvorka po prethodnom planu i dogovoru 14. i 15. kolovoza na deset lokacija u Zadru i Zadarskoj županiji namjerno izazvala požare...
Stiže oluja, moguća je i tuča! Evo gdje će biti najgore. Za jednu regiju narančasti alarm
NOVE NESTABILNOSTI

Stiže oluja, moguća je i tuča! Evo gdje će biti najgore. Za jednu regiju narančasti alarm

Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, no uz nestabilnosti navečer može biti i olujnih udara.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026