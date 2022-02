Dubrovnik će već ove sezone dobiti svoj prvi gay bar. Iako službene potvrde o tome još uvijek nema, izgledno je da će LGBTQ populacija uskoro dobiti svoje mjeto u gradu. Na ovaj oduzetnički potez odlučilo se dvoje već poznatih i dobro uhodanih dubrovačkih ugostitelja koji godinama posluju unutar zidina.

Dubrovnik među turistima slovi kao gay friendly grad, a prvi takav bar trebao bi se smjestiti u Ulici Marojice Kaboge. Ugostitelji koji planiraju ovaj projekt ne žele s detaljima u javnost dok se sve finalizira. A što o svemu misle Dubrovčani?

- Toliko je bilo gayeva muških i ženskih ovoga ljeta da to nije normalno. Pošto sam magnet za sve spolove tako su se oni jednostavno lijepili. Jedno 30 posto posla u restoranu sam ovo ljeto napravio s njima, a to nije mala stvar. Oni su najbolji gosti na svijetu, najbolji potrošači, izuzetno pametni, inteligentni, pristojni i kulturni ljudi – rekao je lokalni ugostitelj Nikola Nikić za Dubrovački vjesnik.

- Ovo ljeto sam rekao 'ko prvi otvori gay klub da će uzet debelu lovu. A prvo i prvo, to je moja ideja, priča se očito proširila i eto čuo sam i ja da se otvara - dodao je Nikić.

Nikić kaže kako je odabrana dobra lokacija jer je riječ o slijepoj ulici pa nećebiti problema s bukom.

- Sigurno oni koji su prošli svijet i znaju da svaki grad u svijetu ima jedan ili više gay klubova. Da ću kišat tamo, neću, ali da ću poć tamo, sto posto hoću! Ja sam 'open minded'. Po Floridi sam bio po gay klubovima, to je da ti mozak stane. To je unosan pos'o. Isto kao što smo znali da će Hard Rock doći jednog dana, evo doš'o je, isto kao što će McDonalds jedan dan doći. Kako svi dolaze, tako je doš'o i gay klub. Benvenuti! Krajnje je vrijeme da i oni imaju neđe neku svoju postu gdje će se družit i to je bolje. Welcome gay bar! - rekao je Nikić i dodao kako više gayeva znači i više žena.

- Dubrovnik je grad koji je otvoren za sve. Na kraju krajeva Dubrovnik je među rijetkima ugostio kruzer pun homoseksualnih ljudi, muškaraca ili žena. Dubrovnik je čak imao i konferencije gay populacije. U Dubrovniku su uvijek svi bili dobrodošli. Smatram da su to kulturni ljudi, specifični kao i svi drugi. Ne vidim problem u tome - smatra Dubrovčanin Edi Jertec.

- Treb'o je bit odavno što se mene tiče, i ostale stvari a ne samo gay bar jer je u Dubrovniku sve više gostiju koji traže nešto drukčije. Po meni je to pun pogodak, tko god da ga otvori, profitiro je. Gay gosta je u nas jako puno. Imam svoje mušterije, vjerujte to su najbolji gosti. Kažu da su i najbolji prijatelji ženama, pa eto – rekla je Dubrovčanka Katarina Dadić.

Dubrovčani, tako, imaju pozitivan stav o novom mjestu u gradu.