Dubrovnik po prihvatljivim cijenama za domaće goste

Inicijativa #Pozitiva pripremila je turistički paket po cijenama prihvatljivim za njihov džep.

Ako želite vidjeti raj na zemlji, posjetite Dubrovnik. Taj Grad i njegova fascinantna okolica, u srce se uvuku svakome tko ih posjeti. S razlogom. No, osim po ljepoti, Dubrovnik je u Hrvatskoj na glasu i po cijenama koje domaći ljudi ne mogu platiti. – Želimo to promijeniti i pokrenuti pozitivne vibracije u ovoj teškoj situaciji u kojoj se svi zajedno nalazimo – kaže vlasnik One Suite Hotela Dubrovnik, Lukša Jakobušić bivši dopredsjednik nogometnog prvoligaša Hajduka i dugogodišnji predsjednik najtrofejnijeg hrvatskog vaterpolo kluba, dubrovačkog Juga nakon dva mjeseca 'lock downa' zbog pandemije COVID-a 19.

Uz još nekoliko turističkih poduzetnika s krajnjeg juga, Jakobušić je odlučio uzeti stvar u svoje ruke te predstaviti dubrovački kraj, neotkriven i pristupačan Hrvatima. Hotelijeri, rentijeri, vinari i ugostitelji iz Dubrovnika, Župe dubrovačke i Konavala, okupili su se u inicijativu #pozitiva te za goste pripremili turistički paket po prihvatljivim cijenama. - Ideja nam je poslati poruku da u ovo vrijeme svi očekuju neke reforme, da se nešto pomakne, a mi smo odlučili ne čekati, već pokrenuti #pozitiva proizvod, koji je prihvatljiv ne samo našim ljudima, već svima koji žele doći u Dubrovnik, a na način da za istu cijenu dajemo veću vrijednost. Željeli smo pokrenuti sebe, pa onda "zaraziti" i druge da promišljamo sve na jedan drugačiji, bolji, održiviji način. – kaže Jakobušić.

Uz Jakobušićev One Suite Hotel koji je dobitnik ugledne svjetske nagrade „International hospitality award“, u #pozitiva inicijativu uključili su se i drugi poduzetnici iz Dubrovnika sa svojim komplementarnim ponudama. Tu su Kojan Koral s ATV-Quad safarijem i jahanjem, Konoba Vinica – Monković smještena u zaštićenom krajoliku rijeke Ljute u srcu Konavala, vinarija Karaman čije vino Malvasija dubrovačka Karaman je pobjednik međunarodnog natjecanja "Svijet malvasija" i nosi prestižnu titulu Šampion svijeta. Također i agencija Adriatic Sunsets s panoramskim mini busevima, tvrtka Avant 2 Go koja osigurava tranfere električnim automobilima, uključujući i Teslu te čuveni drveni brod Karaka sa sunset dinner cruise-om.

Inicijativa se širi i nastavlja dalje te će uskoro početi promovirati sve iznimne sadržaje iz ponude turističkih djelatnika okupljenih pod brandom #pozitiva, koji doista pružaju jedinstven doživljaj svakom gostu.

Prilika je to da ove godine doživite naš Dubrovnik kao nikada do sada, a uz sam grad upoznate i fascinantnu ljepotu cijele dubrovačke rivijere, od Konavala, Župe dubrovačke do Elafitskih otoka. Jer tu sinergiju kulturno-povijesne baštine, spomenika prirode i njenih netaknutih predjela, tradicionalnog i suvremenog, svatko doživljaja na svoj jedinstven način. Zato Dubrovnik u svakome od nas ostaje vječno, a u njemu doživljeno ne može prenijeti razglednica ili fotografija.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Promo sadržaj