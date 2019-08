Dug će im se i dalje otpisivati: Vratili su samo 2 posto kredita

Od ukupne mase kredita otplaćeno je, naime, samo dva posto ukupnih sredstava. Tom zadnjom odlukom Vlade, eto, odobrava se otpis dospjelih i nedospjelih potraživanja sa stanjem na dan 30. lipnja 2004., u ukupnom iznosu od 13,626.467,83 kune za korisnike 116 kredita po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske, koji provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak na temelju Ugovora zaključenog s Ministarstvom financija 14. lipnja 1996, navodi dnevnik.

Vlada je, piše Jutarnji list, 18. svibnja 1996. donijela Program zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske, na temelju kojeg je HBOR odobravao kredite na otplatu od pet do osam godina, uz jednu do tri godine počeka, uz kamatnu stopu od tri posto do osam posto godišnje, a kredit se osiguravao jamcima.

Po navedenom programu ukupno je odobreno 3655 kredita (poljoprivrednicima 1791 kredit, za osnivanje obrta 1820 kredita te poslodavcima za zapošljavanje 44 kredita) u ukupnom iznosu od 319,591.741,05 kuna.

Od toga je, sukladno zahtjevu korisnika kredita i pozitivnog mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog pri Ministarstvu hrvatskih branitelja, dosad otpisano 2114 kredita u iznosu od 240,295.706,27 kuna.

A sve vodi tome da će se daljnjim odlukama Vlade otpisati i ostatak kreditnih sredstava, a da će oni korisnici kredita koji su platili obveze, onih dva posto, ispasti prilični naivci, donosi Jutarnji list. (ir)