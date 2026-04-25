Obavijesti

News

Komentari 0
PRIJAVE DO SREDINE SVIBNJA

Duga Resa mladima i mladim obiteljima nudi bespovratnih 25.000 eura za gradnju kuće

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Duga Resa mladima i mladim obiteljima nudi bespovratnih 25.000 eura za gradnju kuće
Panoramski pogled na Dugu Resu | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Duga Resa priključila se krugu gradova i općina koje nastoje svojim mladima (do 40 godina starosti), u ovom slučaju samcima i mladim obiteljima, financijski  olakšati rješavanje stambenog pitanja

Za tu namjenu Grad je raspisao 257.000 eura vrijedan javni poziv, na koji za dobivanje bespovratnih sredstva, zahtjev mogu podnijeti hrvatski državljani, kao i strani državljani s reguliranim boravištem, a koji se namjeravaju trajno nastaniti na području Duge Rese.

Uvjet je da podnositelj zahtjeva, njegov bračni i izvanbračni partner, životni ili neformalni životni partner te njihova djeca nisu vlasnici odnosno suvlasnici neke druge nekretnine, niti zaštićeni najmoprimci na području Hrvatske te da barem jedan od partnera ima stalan posao.

Duga Resa, grad s oko 10 tisuća stanovnika, oko sat vožnje udaljen od Zagreba, svojim samcima i mladim obiteljima nudi tri mjere: sufinanciranje kupnje obiteljske kuće, odnosno stana, sufinanciranje rekonstrukcije obiteljskih kuća kojima se osigurava nova stambena jedinica te izgradnje obiteljske kuće.

 Za prvu mjeru predvidjela je dodjelu do sedam potpora, do 20.000 eura za svaku, odnosno ukupno do 140.000 eura.

 Do dvije potpore u iznosu do 18.000 eura, ukupno do 36.000 eura spremna je dodijeliti za rekonstrukciju postojeće obiteljske kuće, odnosno njenu dogradnju ili nadogradnju.

Samac ili mlada obitelj koja gradi obiteljsku kuću na području Duge Rese bespovratno može dobiti do 25.000 eura. Grad je predvidio dodjelu do tri potpore za tu svrhu, ukupno 75.000 eura.

Zainteresirani svoje zahtjeve Gradu Dugoj Resi mogu podnijeti do sredine svibnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

