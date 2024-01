Dugine obitelji: 'Bilo bi dobro da se više političara u Hrvatskoj outa, no to je osobna stvar svih'

Na ministru je kad želi o tome razgovarati i što želi o tome reći, to je neka njegova osobna stvar. Istina, on je izložen, politička je osoba, pa sve skupa izgleda kao političko sukobljavanje. Radi li se o ministru ili nekome drugome, to je njihova osobna stvar. Nije ugodno da vas netko javno outa jer je to, ponavljam, osobna odluka svake osobe - rekao je za 24sata Daniel Martinović, predsjednik udruge Dugine obitelji te komentirao izjave Zorana Milanovića o tome da je ministar Damir Habijan gej.

Navodi kako s druge strane u svijetu ima puno premijera, premijerki, ministara koji otvoreno kažu da su pripadnici LGBTQ populacije.

- Vidimo da je francuski premijer gej, političari koji su na pozicijama šalju snažnu poruku podrške ako se outaju i nadam se da će uskoro neki političar u Hrvatskoj otvoreni reći da je gej. Premijerka Finske je odrasla u Duginoj obitelji s dvije majke, oko toga ne bi trebalo raditi neku pompu - smatra Daniel Martinović.

Zvali smo i udrugu Zagreb Pride, iz koje su poručili da će imati izjavu o Milanovićevom potezu u utorak, dok su nam iz Udruge Iskorak koja štiti prava LGBT osoba, rekli da nema tko dati izjave.

Milanović: Habijan je gej

Također navodi kako se outanjem šalje pozitivna poruka mladim gay osobama te se iskreno nada da će se sve više političara izjasniti kao gej osobe.

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović danas je komentirao i golišave Instagram fotografije novog ministra Damira Habijana.

- Pa ok, Habijan je gej - rekao je Milanović.

Rekao je i kako on živi normalnim životom i da zna da je Habijan gej, te da nema ništa protiv toga.

- I moja žena je išla na Pride. To su pitanja osobne intime, osobnih opredjeljenja, je li netko gej ili nije. Habijan je gej. Nije čovjek u ormaru, živi normalno - rekao je Milanović i ponovio da je i novi francuski premijer gej.