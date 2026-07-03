DUGO SELO Gradonačelnik se nagradio novom kosilicom, a ukinuo je novac za učenike!

"Obavještavamo vas da Grad Dugo Selo za školsku godinu 2026/2027. više neće financirati nabavu radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola. Sukladno navedenom, radne bilježnice, zbirke zadataka, likovne mape te ostale radne obrazovne materijale za iduću školsku godinu nabavljaju roditelji, prema popisu koji će škola pravodobno objaviti na svojim mrežnim stranicama".

Ova je poruka neugodno iznenadila roditelje osnovaca u Dugom Selu. To mjesto pored Zagreba već par dana je u fokusu javnosti zbog slučaja "gradonačelnik - kosilica". Podsjetimo, gradonačelnik Neven Panian osvojio prvu nagradu na natječaju za najljepši vrt i okućnicu.

No s pripremama za novu školsku godinu na površinu izlaze problemi ozbiljniji od upitnih uvjeta za nagrađivanje lijepog vrta.

- Mislili smo da će gradsko vijeće ipak promijeniti odluku koju je donijelo u prosincu. Tad su, naime, u proračunu smanjili sredstva planirana za obrazovanje te ih prenamijenili za vatrogasnu službu. Proračun za nabavu školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala smanjen je za 115.000 eura, na 42.500 eura. Proračun za nabavu udžbenika u srednjim školama smanjen je za 35.000 eura te iznosi 12.300 eura. Obećali su te iznose vratiti rebalansom u lipnju, no, evo, rebalans je izglasan 16. lipnja, a novac nije osiguran za obrazovanje - kaže nam sugovornik koji je vrlo dobro upoznat s radom gradske uprave i gradskog vijeća Dugog Sela.

Zanimljivo je kako je amandman podnijela lokalna koalicija HDZ-HDS-HSU, koja je za njega dobila podršku vijećnika s liste gradonačelnika Paniana. Protiv je bilo dvoje neovisnih vijećnika.

- U mojoj obitelji naručili smo radne bilježnice s omotima za dvoje djece, u 1. i 5. razredu, to će nas koštati oko 320 eura, bez ostalih materijala i stvari koje moramo kupiti - kaže naš sugovornik.

Proračun se povećava, ali...

S druge strane, upravo na sjednici u lipnju rebalansom je proračun povećan za 1,615.400 eura, pa sad iznosi 35,129.850 eura. Za radne bilježnice Grad bi trebao izdvojiti između 230.000 i 250.000 eura, za oko 1600 učenika koji pohađaju dvije osnovne škole u Dugom Selu te OŠ Božjakovina u Brckovljanima.

- Da situacija bude apsurdnija, u OŠ Božjakovina, u koju dio djece iz Dugog Sela ide jer nema mjesta u naše dvije škole, općina plaća te troškove - kaže naš sugovornik.

No to nije bilo jedino "rezanje" sredstava za učenike. Rebalansom su smanjili i naknadu za prijevoz za učenike osnovnih i srednjih škola, neslužbeno doznajemo.

Više djece u privatnim vrtićima nego u gradskom

Roditelji u Dugom Selu upozoravaju i na problematično predstavljanje podataka o upisu djece u dječje vrtiće. Grad se pohvalio kako je ove godine u vrtiće upisano "rekordnih 300-stotitanjak djece". No prema rješenju za upis djece u gradski vrtić, u koji je primljeno njih 61, vidi se da je neupisano ostalo 223 djece. Od tog broja, obećava Grad, ujesen bi u novi objekt u Velikoj Ostrni trebalo krenuli dodatnih 70 djece, u privatne će vrtiće biti upisano još oko 80 djece, te bi u novi objekt DV Didi trebalo biti upisano još oko 80 djece.

Ipak, kažu naši sugovornici, to se nikako ne može nazvati demografskom politikom u mjestu u koje se posljednjih godina doseljava sve više obitelji. Vrtić u Velikoj Ostrni više od dvije godine stajao je zatvoren zbog tužbi Grada i izvođača, a to se "pokriva" prostorom za vrtić u obiteljskoj kući.

- Roditelji koji su djecu upisali u privatne vrtiće, primjerice, uz sufinanciranje grada moraju mjesečno platiti više od 200 eura. U jedinom gradskom vrtiću naknada je 100 eura. Mnogi voze djecu i u privatne vrtiće u Zagrebu. U devet godina mandata g. Paniana, izgrađen je, dakle, tek vrtić u Ostrni, Ovoj gradskoj upravi sasvim sigurno dobrobit djece nije na prvome mjestu - kažu nam ogorčeni roditelji.

Asfaltirano samo pola ceste, nemaju kanalizaciju

Ovih dana gradonačelnika Paniana prozvali su i stanovnici Ulice Ivana pl. Zajca u Dugom Selu. Kako piše Jutarnji list, već više mjeseci oni gledaju kako im je polovica ceste, dugačke oko kilometar, asfaltirana, a polovica nije!

24sata Dugo Selo: Stanovnici Ulice Ivana pl. Zajca ogorčeni zbog napola asfaltirane ulice, ostatak raskopan | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Stanovnici ističu kako je neasfaltirani dio vrlo loš za aute, da se ljeti neprestano diže prašina, stalno se otvaraju rupe, a zimi se stvara led. Osim toga, kuće u toj slijepoj ulici još nemaju kanalizaciju. Vikendice na obližnjemu Martin Bregu, primjerice, imaju asfaltirane ceste.

- Vodu smo dobili prije pet godina, i to zato što je Europska unija financirala projekt. Dotad smo imali bunare. Kada nam ljudi prvi put dođu u goste, ostanu šokirani uvjetima u kojima živimo u gradu ni sat vremena vožnje udaljenom od Zagreba - kazali su stanari.

24sata Dugo Selo: Stanovnici Ulice Ivana pl. Zajca ogorčeni zbog napola asfaltirane ulice, ostatak raskopan | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinko Bačić, voditelj Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika, za Jutarnji je objasnio kako će cestu asfaltirati po završetku infrastrukturnog projekta modernizacije željezničke pruge Dugo Selo – Križevci, odnosno radova na nadvožnjaku Ostrna, pristupnim cestama i ostaloj pratećoj infrastrukturi te projekta provedbe kanalizacijske mreže Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije

Gradskoj upravi Dugog Sela uputili smo upit o financiranju radnih bilježnica, odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.