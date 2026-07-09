Dugo Selo ipak plaća radne bilježnice osnovcima, roditelji još ne odustaju od prosvjeda

Nakon pobune roditelja i najave prosvjeda u subotu ispred gradske uprave, Grad Dugo Selo promijenio je odluku o plaćanju radnih bilježnica i drugih materijala za učenike. Podsjetimo, odlukom u prosincu, gradsko vijeće je odbilo za ovu godinu osigurati sredstva da se učenicima osnovnih škola za ovu godinu plate radne bilježnice.

Roditelji su sve javili medijima, te najavili prosvjed, a gradonačelnik Neven Panian prvo je odlučio refundirati roditeljima po 50 eura. Jučer je, pak, objavljeno kako će rebalansom osigurati potpuno financiranje radnih bilježnica i svih materijala.

"Roditelji koji podnesu zahtjev za sufinanciranje sukladno važećoj Odluci neće morati podnositi novi niti dodatni zahtjev nakon donošenja rebalansa Proračuna. Po osiguranju dodatnih sredstava Grad Dugo Selo će, temeljem već podnesenog zahtjeva i priložene dokumentacije, isplatiti razliku do punog iznosa troška, bez potrebe za bilo kakvim dodatnim administrativnim postupkom od strane roditelja", navedeno je na web-stranici Grada.

No roditelji s time nisu zadovoljni.

- Želimo jasno istaknuti da je za roditelje prihvatljivo isključivo rješenje prema kojem će Grad u cijelosti preuzeti trošak radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala, na način kako je to bilo organizirano prethodnih godina, putem škola, bez dodatne administracije, bez kupovine o vlastitom trošku, bez prikupljanja računa i bez podnošenja zahtjeva za povrat sredstava - poručili su u priopćenju za medije u četvrtak.

Kako ističu, roditeljima ne treba nametati dodatnu papirologiju kako bi ostvarili pravo koje je do sada bilo jednostavno i jednako dostupno svima.

Zagreb: Isporuka udžbenika u osnovnu školu Hrvatski leskovac | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Takav model primjenjuju i brojni drugi gradovi, među kojima je i Velika Gorica, te očekujemo da isti standard bude osiguran i građanima Dugog Sela. Ako na sjednici Gradskog vijeća bude potvrđeno upravo takvo rješenje, Inicijativa Dugo Selo – Glas roditelja otkazat će mirno okupljanje najavljeno za subotu, jer će cilj zbog kojeg je ono organizirano biti ostvaren - objavili su.

Trošak radnih bilježnica i dodatnih materijala za roditelje po djetetu iznosi i do 250 eura.

Kako smo već pisali, prema amandmanu koalicije HDZ-HNS-HSU, u prosincu su u proračunu Grada Dugog Sela smanjena sredstva planirana za obrazovanje te su prenamijenjena za vatrogasnu službu. Proračun za nabavu školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala smanjen je za 115.000 eura, na 42.500 eura. Proračun za nabavu udžbenika u srednjim školama smanjen je za 35.000 eura te iznosi 12.300 eura. Amandman je podržala većinska lista gradonačelnika Nevena Paniana, koji je nedavno na natječaju za najljepši vrt u Dugom Selu osvojio - prvo mjesto i kosilicu. Stanovnike je sve zgrozilo, a dodatno ih opterećuje sve lošija briga, kako kažu, za grad.

Iako su obećali te iznose vratiti za potrebe učenika rebalansom u lipnju, to se nije dogodilo do pobune roditelja. Gradonačelnik je prvo donio odluku o sufinanciranju 50 eura roditeljima za radne bilježnice. No oni su se organizirali i poručili mu kako to nije dovoljno dobro.

- Naš interes nije organiziranje prosvjeda pod svaku cijenu. Naš interes je da sva djeca imaju osigurane radne bilježnice bez dodatnog financijskog i administrativnog opterećenja za njihove roditelje - poručili su.