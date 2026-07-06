Dugoročna prognoza za ljeto: Super El Niño 'zakuhao' Europu, nastavlja se ekstremno vrijeme

Ljeto 2026. ostat će zapamćeno po ekstremnim vremenskim prilikama koje su zahvatile veći dio Europe. Meteorolozi su jednoglasni: snažan fenomen Super El Niño, koji se razvija u Tihom oceanu, glavni je pokretač globalne reorganizacije atmosfere. Za Hrvatsku i ostatak kontinenta to znači dugo, vruće i pretežno suho ljeto s opasnim toplinskim valovima, a posljedice se već dramatično osjećaju.

Super El Niño kao globalni okidač

Glavni uzrok poremećaja leži u tropskom dijelu Tihog oceana, gdje je fenomen El Niño ušao u iznimno snažnu toplu fazu. Ogromna količina tople vode, tzv. Kelvinov val, izdigla se na površinu, zagrijavajući ocean i do četiri stupnja iznad prosjeka. Taj proces djeluje kao otpuštanje ventila za nakupljenu energiju, stvarajući poremećaje u atmosferi koji mijenjaju putanje mlaznih struja diljem svijeta. Događaj iz 2026. po snazi je usporediv s najjačim zabilježenim El Niño događajima, što objašnjava intenzitet promjena.

Utjecaj El Niña na Europu stvara jasnu podjelu. Dugoročne prognoze, poput onih Svjetske meteorološke organizacije predviđaju uspostavu polja visokog tlaka zraka iznad sjeverne i središnje Europe, što donosi stabilno, suho i iznimno toplo vrijeme. To stvara veliku opasnost od suše, osobito od Francuske do Poljske. Južni dijelovi kontinenta, uključujući Mediteran, pod utjecajem su polja nižeg tlaka, što donosi vlažniji zrak, ali i povećanu nestabilnost. Zbog toga se uz vrućine očekuju i snažna, kratkotrajna grmljavinska nevremena.

Temperaturni rekordi ruše se diljem kontinenta

Toplinski valovi koji su zahvatili Europu krajem lipnja već su donijeli povijesne temperaturne rekorde. U Hrvatskoj je DHMZ izdao crvena upozorenja. U Kninu je 30. lipnja izmjereno čak 41,0°C, čime je srušen lipanjski rekord, dok je Split s 39,5°C također zabilježio najvišu temperaturu u povijesti mjerenja za taj mjesec. Sličan scenarij odvijao se diljem Europe.

U Austriji je zabilježen novi nacionalni rekord za lipanj od 40,1°C, a Beč je po prvi put izmjerio 40,0°C. Njemačka je tri dana zaredom rušila svoj apsolutni temperaturni rekord, koji sada iznosi 41,7°C. Vrućine su uzrokovale otkazivanja događanja, prekide u prometu te, nažalost, i povećanu smrtnost.

Prognoze za ostatak ljeta u Hrvatskoj i regiji ne donose nikakvo olakšanje. Očekuje se nastavak iznadprosječno toplog vremena, s vrhuncem tijekom srpnja i kolovoza. To znači povećan broj vrućih dana s temperaturama iznad 35°C i takozvanih tropskih noći, kad se temperatura ne spušta ispod 20°C. Iako se ne isključuju povremeni lokalni pljuskovi, predviđa se manjak oborina, što uz visoke temperature stvara idealne uvjete za dugotrajnu sušu i povećava rizik od šumskih požara. Tome doprinosi i rekordno toplo more.

*uz korištenje AI-ja

