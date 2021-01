Potresi su bili zastrašujući, ali to je bilo pa prošlo. Ujedini smo se zajedno, najjači smo kad smo zajedno, ispričao nam je Damir Lehanek iz Petrinje s kojim smo na otvorenom dočekali 2021. godinu.

Iako su Novu godinu dočekali na otvorenom jer su ostali bez krova nad glavom, odlučili su ipak proslaviti što je ovoj godini došao kraj. Skupili su sve što imaju, zajedno su i tako će dočekati 2021. godinu za koju se nadaju da će biti bolja.

- Danas smo popravljali krovište, 70 posto krovišta je bilo uništeno. Sanirali smo dijelove gdje su dimnjaci, GSS iz Zadra su došli i to smo riješili. Sad očekujemo padaline i snijeg, trebamo to sanirati, pa nam je drago da smo to uspjeli napraviti - ispričao nam je Damir.

Osim šala i kape, Damir kroz smijeh kaže da susjedi kažu da trebaju WC!

- Ma treba nam samo mir i dobro, mi smo skromni narod - kaže.

Za doček Nove godine su se pripremili - imaju za piti i jesti.

- Opskrbili smo se da bismo proveli tužnu, ali ipak i sretnu Novu godinu. Želimo da se cijelo ovo društvo okupi i iduće godine, ali u boljem ambijentu! - kaže.

