Đurić s majicom 'Ćale' na novom prosvjedu: Borim se za pravdu, nitko se ne smije ljutiti na istinu

Nitko nema pravo naljutiti se na istinu, moj otac me učio gledati u 21. stoljeće, ljudi to vide i prepoznaju, ovo je za ćaleta, rekao je Petar

<p>Na današnjem, puno mirnijem, prosvjedu u Beogradu opet se našao i <strong>Petar Đurić </strong>koji je bio u središtu pažnje zbog izjave o svom ocu koji je preminuo od korona virusa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mladić na prosvjedu u Beogradu </strong></p><p>- Nitko nema pravo naljutiti se na istinu, moj otac me učio gledati u 21. stoljeće, ljudi to vide i prepoznaju, ovo je za ćaleta - rekao je Đurić. On je na prosvjed došao s majkom, a na sebi je nosio majicu na kojoj velikim slovima piše 'ĆALE'. </p><p>- Je li moja majka huligan? Mi koji mirno prosvjedujemo? Došli smo na mirne prosvjede, borim se za pravdu i istinu protiv nepravde koja nam je nanesena. Želim misliti da predsjednik nije bio informiran zbog toga što je rekao. To je srž ovog medijskog mraka. Netočno je da je bilo respiratora. Moj otac je tri dana čekao respirator. Ne bih spekulirao jesu li ih negdje imali, ali moj otac je bio upućen na respirator, čekao je i umro bez toga - rekao je za <a href="https://www.google.com/url?q=http://hr.n1info.com/Regija/a525377/Petar-Djuric-Nitko-se-nema-pravo-ljutiti-na-istinu-borim-se-za-pravdu.html&sa=D&source=hangouts&ust=1594409918463000&usg=AFQjCNEWhF_HNxlC1xncYQzpQxeY1lEmSg"><strong>N1</strong></a>. </p><p>- Ne znam bi li preživio s njim, ali trebali su za njega učiniti sve kao i za sve građane ove zemlje. Umro je zbog javašluka, nisam ja bitan, nek' pljuju po meni, nek' objavljuju da sam se provodio nakon očeve smrti, to je sramotno. Svog oca ne mogu vratiti, ali mogu spasiti ostale očeve i obitelji koji to možda doživljavaju istu sudbinu kao ja. Ovo je samo jedna priča. Nisam pripadnik stranke ni političkog pokreta - dodaje. </p><p>Uz to, napomenuo je da je protiv nasilja i da poštuje sve mjere, a prosvjed je prokomentirala i njegova majka: </p><p>- Ponosna sam na ovu mladost jer znam da nose ono što nedostaje ovom društvu trenutno. Izborit će se sigurno, potrebno je vrijeme. Ljudi su različiti, postoji jedna i druga strana - rekla je. </p>