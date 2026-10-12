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duga od 2,24 milijuna eura

Đuro Đaković završio u stečaju, Možemo opleo po Vladi: 'Zašto niste spasili radna mjesta?'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Đuro Đaković završio u stečaju, Možemo opleo po Vladi: 'Zašto niste spasili radna mjesta?'
Slavonski Brod: Predsjednički kandidat Dragan Primorac u posjeti Grupaciji Đuro Đaković | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Lokalna organizacija Možemo upozorava na opasne posljedice stečaja Đuro Đaković Aparata, ističući odgovornost države za očuvanje radnih mjesta i tražeći očitovanje o razlozima odbijanja plana restrukturiranja.

Možemo iz Slavonskog Broda zatražio je u ponedjeljak očitovanje Vlade i Ministarstva obrane o razlozima odbijanja plana restrukturiranja Đuro Đaković Aparata, koji su završili u stečaju, upozorivši da je država izabrala naplatu duga umjesto spašavanja radnih mjesta. Stečaj tvrtke Đuro Đaković Aparati nije samo poslovni slučaj, nego pitanje odgovornosti države prema radnicima, industriji i budućnosti našega grada. Država ima financijske obveze, ali je li doista učinjeno sve da se pronađe održivo rješenje koje bi omogućilo nastavak proizvodnje i očuvanje radnih mjesta, pita lokalna organizacija Možemo.

Đuro Đaković Aparati početkom listopada završili su u stečaju nakon što nije prihvaćen plan restrukturiranja duga prema Ministarstvu obrane, vrijednog oko 2,24 milijuna eura. Prema objavljenim podacima,  tvrtka je planirala nastaviti poslovanje restrukturiranjem duga, a zapošljavala je 28 radnika.

Dug vuče korijene iz spora oko isporuke 10.000 granata Hrvatskoj vojsci sredinom devedesetih. Tvrtka je taj novac naplatila ovrhom 2006., no nakon sudskog postupka nastala je obveza njegova povrata. 

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"Ne tvrdimo da je država morala otpisati dug. Tražimo odgovor na pitanje zašto nije pronađeno rješenje koje bi istodobno štitilo javni novac i omogućilo nastavak poslovanja tvrtke", poručili su iz lokalnog Možemo.

Za državu koja govori o revitalizaciji industrije, regionalnom razvoju i otvaranju radnih mjesta, to je ozbiljan razlog za preispitivanje načina na koji upravlja vlastitim potraživanjima kada je riječ o poduzećima koja još mogu poslovati.

Pozvali su Brodsko-posavsku županiju i saborske zastupnike koji predstavljaju taj kraj da objasne jesu li pravodobno reagirali, razgovarali s Vladom i Ministarstvom obrane i predložili konkretne modele za očuvanje poslovanja i radnih mjesta.

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Možemo također traži očitovanje Vlade i Ministarstva obrane o razlozima odbijanja predloženog plana restrukturiranja, objavu informacija o razmatranim mogućnostima nagodbe i ispitivanje svih zakonitih mogućnosti nastavka proizvodnje, uključujući i pronalazak strateškog partnera.

"Tražimo transparentnost, odgovornost i ozbiljan pokušaj pronalaska rješenja prije nego što radnici ostanu bez posla, a grad bez još jednog dijela svoje industrijske tradicije", poručili su.

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