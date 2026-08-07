Dušica Radojčić napala vlast zbog zagađenja kod Gospića: 'Selo gori, a baba se češlja'

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić rekla je u petak u Puli da je bilo dovoljno vidjeti osušena stabla oko deponija ilegalnog i zakopanog opasnog otpada u Gospiću da bi se zaključilo da su tlo i podzemne vode oko deponija onečišćeni.

"Nije bilo nikakve sumnje da su tlo i podzemne vode oko deponija ilegalnog i zakopanog opasnog otpada u Gospiću onečišćeni. Dovoljno je bilo vidjeti osušena stabla oko deponija - jeziv prizor s jasnom porukom o utjecaju tog otpada na okoliš", poručila je Radojčić (Možemo).

To je ekološki zločin neviđenih razmjera

"To je okolišni zločin neviđenih razmjera kojim je ugrožen život i zdravlje ljudi i za koji odgovornost u vidu maksimalnih zatvorskih kazni trebaju snositi svi u lancu - naručitelji, neposredni izvršitelji, oni koji su potpisivali dokumente, oni koji su svjesno zatvarali oči, oni koji su primili mito, koji su prevozili i istovarivali otpad, te svi oni koji su svojim djelovanjem ili propustom omogućili zločin", istknula je.

Tu je, kaže, i politička odgovornost Ministarstva zaštite okoliša zbog svih tih zloupotreba i propusta, naročito zbog olakog pristupa i odugovlačenja u rješavanju slučaja, te kontinuiranih umirujućih izjava ministrice Vučković o rezultatima provedenih analiza sastavnica okoliša.

"Nebrojeno puta su stanovnici Gospića i okolice tražili objavu rezultata, pa se postavlja i pitanje zašto je objava strašnih rezultata bila tek posljedica njihove teške borbe. Odgovor se nameće sam po sebi - da bi se izbjegao revolt javnosti i vlastita odgovornost. Sada se odgovornost ministarstva i svih nadležnih više ne može zanijekati", ustvrdila je Radojčić.

Podsjetila je da je u travnju prošle godine, nakon otkrivanja slučaja, građanska inicijativa predstavila tehnički projekt Privremene sanacije područja prekrivanjem otpada geo-tekstilom kako bi se spriječilo prodiranje onečišćenih procjednih voda u tlo odnosno podzemne vode, "no, nadležni nisu reagirali".

„Gotovo godinu i pol poslije, u srpnju 2026. Ministarstvo zaštite okoliša najavljuje da se 'izrađuje tehničko rješenje za privremeno prekrivanje zakopanog otpada radi sprječavanja eventualnog procjeđivanja', a da se postupak javne nabave planira pokrenuti tijekom ljeta. Drugim riječima, ministarstvo u srpnju postupa po principu 'selo gori, a baba se češlja'", ocijenila je Radojčić.

Naglasila je višestruku odgovornost Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije - od izdavanja dozvola za uvoz otpada do presporog rješavanja zbrinjavanja opasnog otpada iz okoliša te prekasne odluke o privremenom prekrivanju deponija.

Jedan od osumnjičenika i glavni državni inspektor

Da apsurd bude još veći, dodala je, premda lokalna samouprava nije imala nikakvu ulogu u izdavanju dozvola kojima su se maskirale nelegalne aktivnosti, Ministarstvo sada od nje traži da sufinancira iznos troška sanacije.

Radojčić je rekla i da je jedan od osumnjičenika u tom, kako je istaknula, nečuvenom i po zdravlje i život opasnom skandalu, i visokopozicionirani HDZ-ovac, glavni državni inspektor Andrija Mikulić, osumnjičen za korupciju. "Kao i u slučaju Beroš, još jedan dokaz da HDZ-ova korupcija doslovno ugrožava zdravlje i ubija", zaključila je predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić.

Vještaci Geotehničkog fakulteta su po nalogu Uskoka potvrdili da je u Gospiću zakopano na dubinu od oko 2,9 metara i rasuto 37.000 tona otpada, a toj količini treba dodati i one u vrećama i u zgradama.

Riječ je o ostacima obrade elektroničkog otpada, medicinskom otpadu, plastici i RDF-u. Nalazi potvrđuju da se u podzemnim vodama nalaze visoke koncentracije opasnih PFAS spojeva nizvodno od odlagališta te da lokacija predstavlja "aktivni izvor migracije otpadnih voda u okoliš". Potvrđeno je i onečišćenje tla bakrom u koncentracijama sto puta višim od dopuštenih i antimona, tristo puta iznad prirodne razine, te mikroplastikom.