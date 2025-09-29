Izjavu je dao u intervjuu za televiziju Al Jazeera Mubasher TV
MIROVNI PLAN
Dužnosnik Hamasa kaže da skupina nije dobila pisanu verziju Trumpova plana za Gazu
Dužnosnik Hamasa Mahmoud Mardawi izjavio je u ponedjeljak da palestinska skupina nije dobila pisanu verziju mirovnog plana za Gazu američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Izjavu je dao u intervjuu za televiziju Al Jazeera Mubasher TV nedugo nakon zajedničke konferencije za novinare Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na kojoj je Netanyahu prihvatio plan.
