Obavijesti

News

Komentari 0
MIROVNI PLAN

Dužnosnik Hamasa kaže da skupina nije dobila pisanu verziju Trumpova plana za Gazu

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Dužnosnik Hamasa kaže da skupina nije dobila pisanu verziju Trumpova plana za Gazu
Foto: PALESTINIAN CIVIL DEFENCE

Izjavu je dao u intervjuu za televiziju Al Jazeera Mubasher TV

Dužnosnik Hamasa Mahmoud Mardawi izjavio je u ponedjeljak da palestinska skupina nije dobila pisanu verziju mirovnog plana za Gazu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Izjavu je dao u intervjuu za televiziju Al Jazeera Mubasher TV nedugo nakon zajedničke konferencije za novinare Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na kojoj je Netanyahu prihvatio plan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'
EVO ŠTO TO ZNAČI

Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'

Na račune 1,23 milijuna umirovljenika trajni godišnji dodatak stiže u drugoj polovici prosinca
CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...
ŠTO SE JOŠ NEĆE DOGODITI?!

CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...

U samo desetak sati u Zagrebu je bilo jedno puknuće cijevi, prometna nesreća te požar. I to sve na ponedjeljak, u smiraj rujna
FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!
STRAŠNO

FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!

Čovjek je u ponedjeljak ujutro poginuo u nesreći na autocesti A7, stotinjak metara od čvora Jadranovo sjever u smjeru Rupe. U sudaru su sudjelovala dva vozila, no stanje drugog čovjeka još uvijek nije poznato. Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako je zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025