Dva aviona 'za dlaku' izbjegla sudar na nebu iznad New Yorka

U ponedjeljak poslijepodne iznad njujorške zračne luke John F. Kennedy odvila se prava drama kada su se dva putnička zrakoplova našla na putanji sudara, prisilivši pilote na hitne manevre kako bi izbjegli katastrofu. Oba zrakoplova sigurno su sletjela, a Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) pokrenula je istragu.

Incident se dogodio oko 14:30 sati. Zrakoplov Republic Airwaysa (let 4464), koji je letio za American Airlines, dobio je dozvolu za slijetanje na pistu 31L. Istovremeno, zrakoplov tvrtke Jazz Aviation (let 554), na letu za Air Canadu, prilazio je paralelnoj pisti 31R. Prema preliminarnim informacijama FAA, pilot Republica promašio je predviđenu putanju i skrenuo ravno prema drugom zrakoplovu. U kokpitima oba zrakoplova oglasili su se alarmi sustava za izbjegavanje sudara (TCAS). U najbližem trenutku, avioni su bili udaljeni oko 800 metara horizontalno, ali na gotovo istoj visini - dijelilo ih je manje od 110 metara, piše New York Post.

Panični pozivi kontrole leta

Snimke komunikacije otkrivaju napete trenutke.

​- Letite kroz prilaznu putanju piste 31 lijevo. Ispravite odmah - upozorio je kontrolor leta pilote Republica. Gotovo istovremeno, drugi kontrolor izdao je hitnu naredbu zrakoplovu Air Canade.

​- Jazz 554, penjite se i održavajte 3000 stopa. Zrakoplov s vaše lijeve strane promašuje paralelnu pistu - glasila je uputa.

Piloti su reagirali munjevito. Avion Republica naglo je propao za gotovo 200 metara i započeo manevar "go-around", prekinuvši slijetanje. U isto vrijeme, avion Air Canade naglo se popeo za gotovo 300 metara kako bi stvorio siguran razmak. "Posada je postupila u skladu s upozorenjem i, prema našoj obuci i procedurama, izvela je 'go-around' te sletjela bez daljnjih incidenata", priopćili su iz Republic Airwaysa.

Zabrinjavajući niz incidenata

Ovaj događaj posljednji je u zabrinjavajućem nizu sličnih incidenata koji su privukli pažnju regulatora i javnosti. Samo dva dana ranije, dva zrakoplova Southwest Airlinesa opasno su se približila u blizini Nashvillea, također aktiviravši alarme. Prošli mjesec je helikopter Black Hawk aktivirao alarm za sudar u zrakoplovu Uniteda pri slijetanju u Kaliforniji, dok je let Frontier Airlinesa u Los Angelesu morao naglo kočiti na pisti zbog dva kamiona koja su mu presjekla put.

