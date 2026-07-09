Obavijesti

News

Komentari 0
PROBLEMI OKO INSPEKCIJE

Dva gradilišta i dalje zatvorena: Otvoreno je ono u Zvonimirovoj

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 1 min
Dva gradilišta i dalje zatvorena: Otvoreno je ono u Zvonimirovoj
1
storyeditor/2026-07-09/PXL_080726_154956659.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tomašević: Izvođači u Vukovarskoj i Savskoj trebaju ispuniti zahtjeve inspekcije

Gradilište u Zvonimirovoj ulici ponovno je otvoreno nakon što je izvođač radova ispunio zahtjeve Državnog inspektorata, potvrdio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Radovi su bili zaustavljeni jer gradilište nije bilo propisno ograđeno, a nakon što je postavljena ograda duga oko dva kilometra, inspekcija je omogućila nastavak radova.

- Danas je ponovno otvoreno gradilište u Zvonimirovoj ulici, nakon što je bilo zatvoreno, jer se uskladio izvođač s onim što je Inspektorat tražio. Tražili su da se ogradi cijelo gradilište ogradom dugom oko dva kilometra i izvođač je to napravio u roku 24 sata i danas su ponovno počeli radovi na tom gradilištu - rekao je Tomašević uoči sjednice gradske skupštine.

Gradonačelnik je poručio da očekuje kako će se i izvođači radova u Vukovarskoj i Savskoj ulici uskladiti sa zahtjevima Inspektorata kako bi se radovi mogli nastaviti bez novih prekida. Istaknuo je kako Grad želi da svi projekti budu izvedeni u skladu s propisima, ali i u rokovima, koji su važni zbog svakodnevnog funkcioniranja grada.

- Bitno nam je da izvođači radova, koji su privatne tvrtke, kao i nadzor radova, poštuju ono što su na neki način zahtjevi Inspektorata i da se usklade s tim zahtjevima - rekao je Tomašević.

Istaknuo je kako Grad nije tijelo koje provodi inspekcijski nadzor nad gradilištima nego je to u nadležnosti Državnog inspektorata. Komunalno redarstvo, dodao je, nema ovlasti utvrđivati takve vrste nepravilnosti.

Govoreći o situaciji u kojoj su pojedini radovi bili nastavljeni iako za to nisu postojali uvjeti, Tomašević je odgovornost prebacio na izvođača. Rekao je kako, prema njegovim informacijama, nije postojala odluka investitora da se radovi nastave prije ispunjavanja svih uvjeta.

- To je pitanje za izvođača jer sigurno nije bila odluka investitora da se nastavljaju radovi - odgovorio je.

Ponovno otvaranje Zvonimirove važno je za prometnu sliku Zagreba jer je riječ o jednoj od važnijih gradskih prometnica. Tomašević je istaknuo kako je cilj da radovi završe što prije, posebno prije početka školske godine, kad se očekuje povećanje broja vozila na gradskim ulicama, te nije htio komentirati odluke Inspektorata. Dodao je da od svih izvođača očekuje odgovorno ponašanje i brzo uklanjanje eventualnih nepravilnosti kako bi se izbjegla nova zatvaranja gradilišta i dodatni problemi za građane.

- Tražim, naravno, od izvođača radova da, ako nešto nije u skladu sa zakonom, neka se izvole uskladiti - zaključio je zagrebački gradonačelnik. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'
EKSKLUZIVNO

VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'

Policija je uhitila osobu koja se dovodi u svezu s događajem te je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti - priopćila je PU zadarska
Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja
NACRT S PROMJENAMA

Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja

Nova pravila tako predviđaju da bi servisne radionice morale bilježiti stanje kilometara, a proizvođači bi podatke iz povezanih vozila unosili u nacionalne baze
PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'
BROJ RASTE U TURISTIČKOJ SEZONI

PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026