Obavijesti

News

Komentari 1
OZLIJEĐENE SU

Dva napada nožem na žene u Ljubljani u samo nekoliko sati. Policija: Slučajevi nisu povezani

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Dva napada nožem na žene u Ljubljani u samo nekoliko sati. Policija: Slučajevi nisu povezani
Foto: ilustracija/Canva

U četvrti Šiška u razmaku od nekoliko sati izbodene su dvije žene. Jedna je lakše, druga teško ozlijeđena, a oba osumnjičenika su privedena

U razmaku od svega nekoliko sati, u ljubljanskoj četvrti Šiška dogodila su se dva odvojena napada nožem u kojima su ozlijeđene dvije žene. Iako su incidenti zabilježeni na vrlo maloj udaljenosti, policija naglašava da među njima nema povezanosti, prenosi agencija STA. Prvi napad dogodio se oko podneva, kada je 50-godišnji muškarac nakon svađe nožem izbo 42-godišnju ženu. Ozlijeđena je prevezena u bolnicu, a liječnici su potvrdili da njezine ozljede nisu opasne po život, priopćila je ljubljanska policija. Osumnjičeni je ubrzo uhićen te zadržan u pritvoru.

UŽAS Policija objavila detalje strave kod Karlovca: Muškarac (69) ubio ženu (64) pa sebe...
Policija objavila detalje strave kod Karlovca: Muškarac (69) ubio ženu (64) pa sebe...

Nekoliko sati kasnije uslijedio je drugi incident. U tom slučaju 52-godišnjak je nožem napao 31-godišnju ženu, koja je hitno prevezena u bolnicu s ozljedama opasnima po život. Policija navodi kako napadač i žrtva nisu u vezi, ali žive na istoj adresi.

Iz policije ističu da se oba slučaja vode odvojeno i da nisu međusobno povezani. Istrage su i dalje u tijeku, a nadležne službe nastavljaju prikupljati dokaze i utvrđivati sve okolnosti ovih događaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Pretresi diljem Hrvatske: 'Pala' i bivša zaposlenica Agencije za isplate, muljali su s gnojivom!
AKCIJA EPPO-A

Pretresi diljem Hrvatske: 'Pala' i bivša zaposlenica Agencije za isplate, muljali su s gnojivom!

Nova akcija EPPO-a se provodi u četiri županije i Gradu Zagrebu
Ovo su rezultati Eurojackpota!
RASTE JACKPOT...

Ovo su rezultati Eurojackpota!

Glavni dobitak 5+2 nije osvojen, kao ni dobitak 5+1. Najveći dobitak u ovom kolu ostvaren je u kategoriji 5+0, gdje su tri dobitnika osvojila po 330.848,90 eura.
USKOK u Novoj Gradiški zbog muljanja na Glazbenom ljetu. Uhitili su i suprugu policajca!
VIŠE UHIĆENIH

USKOK u Novoj Gradiški zbog muljanja na Glazbenom ljetu. Uhitili su i suprugu policajca!

Istraga obuhvaća nekoliko osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026