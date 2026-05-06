Dva napada nožem na žene u Ljubljani u samo nekoliko sati. Policija: Slučajevi nisu povezani

U razmaku od svega nekoliko sati, u ljubljanskoj četvrti Šiška dogodila su se dva odvojena napada nožem u kojima su ozlijeđene dvije žene. Iako su incidenti zabilježeni na vrlo maloj udaljenosti, policija naglašava da među njima nema povezanosti, prenosi agencija STA. Prvi napad dogodio se oko podneva, kada je 50-godišnji muškarac nakon svađe nožem izbo 42-godišnju ženu. Ozlijeđena je prevezena u bolnicu, a liječnici su potvrdili da njezine ozljede nisu opasne po život, priopćila je ljubljanska policija. Osumnjičeni je ubrzo uhićen te zadržan u pritvoru.

Nekoliko sati kasnije uslijedio je drugi incident. U tom slučaju 52-godišnjak je nožem napao 31-godišnju ženu, koja je hitno prevezena u bolnicu s ozljedama opasnima po život. Policija navodi kako napadač i žrtva nisu u vezi, ali žive na istoj adresi.

Iz policije ističu da se oba slučaja vode odvojeno i da nisu međusobno povezani. Istrage su i dalje u tijeku, a nadležne službe nastavljaju prikupljati dokaze i utvrđivati sve okolnosti ovih događaja.