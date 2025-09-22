Dva napada u samo par minuta: Muškarca izboli, a tinejdžericu upucali nakon parade u SAD-u

U šokantnom slijedu događaja koji su se odvili u nedjelju navečer u New Yorku, nedužna tinejdžerica pogođena je zalutalim metkom, dok je 24-godišnji muškarac izboden nožem u dva odvojena napada. Incidenti su se dogodili u razmaku od samo jedne minute i nekoliko gradskih blokova, nedugo nakon završetka Meksičke parade ponosa, izvještava New York Post.

Prema priopćenju njujorške policije NYPD 17-godišnja djevojka pogođena je metkom u lijevo rame oko 17:01 sati na uglu 27. ulice i Park Avenue u četvrti Rose Hill.

Izvori iz policije potvrdili su kako je tinejdžerica bila slučajna žrtva i nije bila meta pucnjave. Incident se dogodio otprilike sat vremena nakon što su završile svečanosti vezane uz Meksičku paradu ponosa, čija je ruta prolazila u neposrednoj blizini.

Minutu ranije, napad nožem iza ugla

Samo minutu prije pucnjave, u 17:00 sati, 24-godišnji muškarac napadnut je iza ugla, na križanju 28. ulice i Madison Avenue. Policija navodi da je muškarac zadobio ubodnu ranu u desnu stražnjicu.

Obje žrtve ovih nepovezanih napada prevezene su u bolnicu i nalaze se u stabilnom stanju, potvrdile su vlasti.

Policija privela osumnjičenika s 20 prijava

Policija je izvijestila da je jedna osoba privedena na ispitivanje zbog sumnje da je povezana s pucnjavom u kojoj je ranjena 17-godišnjakinja.

Prema neslužbenim informacijama, privedeni muškarac otprije je poznat policiji te ima više od 20 zabilježenih uhićenja, no protiv njega još nije podignuta službena optužnica za ovaj zločin. U slučaju napada nožem na 24-godišnjaka za sada nema uhićenih.

Istraga oba incidenta je u tijeku. Policija trenutno ne vjeruje da su ova dva nasilna čina međusobno povezana, unatoč njihovoj zapanjujućoj vremenskoj i prostornoj blizini.

