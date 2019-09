'Dva ureda osnovana zbog kadrovskih apetita HDZ-a'

Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkog Gradskoj skupštini Tomislav Tomašević (Zagreb je NAŠ!) ustvrdio je u utorak da razlog osnivanju još dva gradska ureda, što Skupštini predlaže gradonačelnik Milan Bandić, treba tražiti u kadrovskim apetitima HDZ-a.

"Nadam se da će HDZ ipak doći k pameti i da - ako žele pokazati da nije riječ o njihovim kadrovskim apetitima - neće podržati taj gradonačelnikov prijedlog i da on neće proći jer je cijela oporba rekla da će glasati protiv", istaknuo je Tomašević na konferenciji za novinare u povodu 27. sjednice Gradske skupštine koja će se održati u četvrtak.

Podsjetio je kako je 2009. Gradska uprava imala 17 gradskih ureda, početkom ove godine došla je na njih čak 25, a sada se predlaže osnivanje još dva, pa bi ih trebalo biti 27.

Budući da je na nacionalnoj razini 20 ministarstava, to znači da bi gradonačelnik Milan Bandić imao sedam pročelnika više nego što premijer Andrej Plenković ima ministara.

Tomašević smatra kako su potpuno nesuvisla i neuvjerljiva obrazloženja vezana za osnivanje ta dva nova gradska ureda - za zastupanje i za imovinsko-pravne poslove i imovinu, koji se razdvaja na dva ureda.

Neće biti drugih zaposlenih, nego se mijenja samo rang ureda i dolazi novi pročelnik. Tu treba tražiti razloge zašto se osnivaju dva ureda, ustvrdio je Tomašević.

U obrazloženju za razdvajanje na dva ureda Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu navedeno je da neće više biti u sukobu interesa kad Grad Zagreb za državu vodi postupak izvlaštenja. "Moram priznati da su me razočarali s takvim obrazloženjima, za koja mislim da nisu ni za prvi razred osnovne škole", rekao je Tomašević.

Klub lijevog bloka osudio policijsko privođenje novinara Gordana Duhačeka

Gradska zastupnica Rada Borić (Nova ljevica) rekla je kako se njihov klub nada da se novinarima za ono što pišu neće dogoditi ono što se dogodilo njihovom kolegi, novinaru Indexa Gordanu Duhačeku.

"To je posve neprimjeren tretman prema novinarima. Znamo da je novinar pisao vrlo kritički o drugim temama... Hrvatska, koja je dobila i u Europskoj komisiji potpredsjednicu za demokraciju i demografiju (Dubravku Šuicu), možda bi trebala nešto reći o ovome 'vrlo demokratskome činu'", rekla je Borić.

Vezano za prijedlog o osudi neprimjerenog ponašanja gradonačelnika Bandića koji je Klub zastupnika lijevog bloka uputio na sljedeću skupštinsku sjednicu, Borić je rekla kako pretpostavlja da su mnoge novinarke i novinari katkad osjetili to Bandićevo ponašanje.

"Ovdje se govori o neprimjerenom seksističkom ponašanju. Mi znamo da je gospodin gradonačelnik recidivist, ne znamo koji je to lijek ili gdje bi trebao ići na građanski odgoj. On, kao gradonačelnik, primjer je kako se onda i drugi smiju ponašati ako se to ne osuđuje", rekla je Borić.

Budući da neki zastupnici, poglavito Bandićevi, to ne osuđuju, istaknula je da su u pitanju stranačke pripadnosti, stranačka poslušnost ili vlastiti interesi.

"Zabrinjava što možemo pretpostaviti kako će ta osuda biti izglasana u četvrtak na Gradskoj skupštini. Zabrinjava to što gradonačelnik krši i Ustav u kome je ravnopravnost muškaraca i žena zagarantirana i antidiskriminatorne zakone koji to zabranjuju, kao i akte Skupštine. Ima niz akata kojima se upravo zabranjuje na ovakav način tretirati žene, kolegice, medije. Između rečenice da neke dvije grakću ili da netko nekoga rajca, maleni je korak do pravoga nasilja i to je ono što zabrinjava", poručila je Borić.