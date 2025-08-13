Dva varaždinska poduzetnika osumnjičena za utaju poreza

Varaždinska policija prijavila je za utaju poreza te povredu dužnosti dvojicu odgovornih osoba tvrtke iz Varaždina, u dobi od 51 i 44 godine, koje sumnjiče da su državni proračun oštetili za oko 180.700 eura.

Prema policijskim sumnjama, tvrtka je tijekom 2019. godine u poslovnim knjigama evidentirala pravo na odbitak PDV-a od primljenih isporuka u Republici Hrvatskoj na temelju 165 računa trgovačkog društva iz Zagreba, što je dovelo do oštećenja proračuna za spomenuti iznos.

Osim toga, 51-godišnjak je, iako je znao da je tvrtka nesposobna za plaćanje, od 1. travnja 2021. do 17. veljače 2022. godine propustio podnijeti zahtjev nadležnom sudu za otvaranje stečajnog postupka, čime je počinio kazneno djelo povrede dužnosti propisano Zakonom o trgovačkim društvima.

Protiv osumnjičenih bit će podneseno posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, objavila je policija.