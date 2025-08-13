Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA IH PRIJAVILA

Dva varaždinska poduzetnika osumnjičena za utaju poreza

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Dva varaždinska poduzetnika osumnjičena za utaju poreza
ZAGREB ILUSTRACIJA | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Protiv osumnjičenih bit će podneseno posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, objavila je policija.

Varaždinska policija prijavila je za utaju poreza te povredu dužnosti dvojicu odgovornih osoba tvrtke iz Varaždina, u dobi od 51 i 44 godine, koje sumnjiče da su državni proračun oštetili za oko 180.700 eura.

Prema policijskim sumnjama, tvrtka je tijekom 2019. godine u poslovnim knjigama evidentirala pravo na odbitak PDV-a od primljenih isporuka u Republici Hrvatskoj na temelju 165 računa trgovačkog društva iz Zagreba, što je dovelo do oštećenja proračuna za spomenuti iznos.

OPREZ Još jedna online prevara. Pokušala prodati gitaru. Ostala bez skoro 2000 eura
Još jedna online prevara. Pokušala prodati gitaru. Ostala bez skoro 2000 eura

Osim toga, 51-godišnjak je, iako je znao da je tvrtka nesposobna za plaćanje, od 1. travnja 2021. do 17. veljače 2022. godine propustio podnijeti zahtjev nadležnom sudu za otvaranje stečajnog postupka, čime je počinio kazneno djelo povrede dužnosti propisano Zakonom o trgovačkim društvima.

NE NASJEDAJTE! Policija upozorava na novi oblik prevare putem SMS poruka: Traže da platite kaznu...
Policija upozorava na novi oblik prevare putem SMS poruka: Traže da platite kaznu...

Protiv osumnjičenih bit će podneseno posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, objavila je policija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Panika zbog uboda na plaži u Ičićima: Podignuli su helikopter
POGLEDAJTE VIDEO

Panika zbog uboda na plaži u Ičićima: Podignuli su helikopter

Kako neslužbeno doznajemo, poziv je prvotno upućen s oznakom moguće teške alergijske reakcije, pa je odmah poslan helikopter
VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!
BIZARNA SNIMKA

VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!

Napravili su nered u kafiću, a onda su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti. Primorsko-goranska policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu te da su postupanja u tijeku
Policija upala u dom za starije i našla zatočene radnice! Vlasnica im prijetila, nadzirala ih obitelj
NOVI DETALJI STRAVE

Policija upala u dom za starije i našla zatočene radnice! Vlasnica im prijetila, nadzirala ih obitelj

Vlasnica doma za starije i nemoćne, Iva K. Š., brutalno se odnosila prema stranim radnicama. Za čitav slučaj se saznalo prošli petak. Jadne radnice nisu puštali same ni do dućana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025