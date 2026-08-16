Dvanaest mrtvih u Mađarskoj: Tragedija poljskih hodočasnika podsjeća na nesreću u Hrvatskoj

Dvanaest osoba poginulo je u teškoj prometnoj nesreći poljskog autobusa koja se u noći sa subote na nedjelju dogodila na autocesti M3 u istočnoj Mađarskoj. Autobus je prevozio poljske hodočasnike koji su se vraćali s hodočašća u Međugorju.

Nesreća se dogodila u nedjelju, 16. kolovoza, oko jedan sat poslije ponoći, u blizini grada Mezőkövesda, približno 140 kilometara istočno od Budimpešte. Autobus poljskih registarskih oznaka sletio je s ravnog dijela autoceste u jarak i prevrnuo se.

U vozilu je bilo 57 putnika i dvojica vozača. Prema prvim službenim informacijama, uz 12 poginulih, najmanje deset osoba zadobilo je teške ozljede. Dio putnika nakon prevrtanja ostao je zarobljen ispod autobusa, zbog čega su na mjesto nesreće upućene brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasaca i drugih interventnih službi.

Svi putnici bili su poljski državljani, uglavnom iz jugoistočne poljske regije Podkarpatje.

Slična tragedija i u Hrvatskoj

Nesreća u Mađarskoj podsjetila je na gotovo nevjerojatno sličnu tragediju koja se dogodila 6. kolovoza 2022. godine u Hrvatskoj. I tada je s autoceste sletio autobus poljskih registarskih oznaka, a i tada su u njemu bili hodočasnici koji krenuli u Međugorje. Jednako kao u Mađarskoj, poginulo je 12 osoba. S kolnika je sletio oko 5.40 sati na 62. kilometru autoceste A4, između mjesta Jarek Bisaški i Podvorec, na području Brezničkog Huma.

U autobusu su bile ukupno 44 osobe. Jedanaest putnika preminulo je na mjestu nesreće, dok je još jedna osoba naknadno podlegla ozljedama u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Ozlijeđene su 32 osobe, među kojima je bilo i teško stradalih.

Svi putnici bili su poljski državljani. Autobus je imao varšavske registarske oznake, a putnici su krenuli iz Poljske na hodočašće u Međugorje. Da se radilo o hodočasnicima potvrdio je i tadašnji poljski premijer Mateusz Morawiecki. Poljska je nakon nesreće u Hrvatsku poslala ministra zdravstva Adama Niedzielskog i zamjenika ministra vanjskih poslova Marcina Przydacza, zajedno s liječnicima i psiholozima. Prema tada objavljenim informacijama, autobus je iz neutvrđenog razloga skrenuo s kolnika, probio zaštitnu ogradu i završio u jarku uz autocestu. U velikoj spasilačkoj akciji sudjelovali su policajci, vatrogasci i brojne ekipe hitne medicinske pomoći iz Varaždinske i Zagrebačke županije.

U konačnom policijskom izvješću navedeno je da je vozač izgubio nadzor nad autobusom, koji je potom prešao preko zaustavne trake, udario u zaštitnu ogradu i sletio izvan kolnika. Reuters je tada izvijestio da je u nesreći poginulo 12, a ozlijeđeno 32 putnika.

Dvije nesreće, dvije skupine hodočasnika i isti broj mrtvih

Podudarnosti između dviju tragedija potresne su. Obje nesreće dogodile su se u kolovozu, u ranim jutarnjim satima, na autocesti i nakon slijetanja poljskog autobusa u jarak. U oba autobusa nalazile su se skupine povezane s hodočašćem u Međugorje. U Hrvatskoj su putnici tek išli prema svetištu, dok su se putnici stradali u Mađarskoj vraćali kući. U obe nesreće život je izgubilo 12 ljudi.

Nova tragedija istodobno ponovno otvara pitanje sigurnosti međunarodnog autobusnog prijevoza na dugim noćnim relacijama. Umor vozača jedan je od najvećih rizika na takvim putovanjima, osobito kada se velik broj kilometara prelazi tijekom noći i u ranim jutarnjim satima.

Za obitelji poginulih, međutim, statistike i podudarnosti malo znače. Hodočašće koje je trebalo završiti povratkom kući pretvorilo se u jednu od najtežih autobusnih nesreća u Mađarskoj posljednjih godina.

Četiri godine nakon tragedije kod Brezničkog Huma, Poljska ponovno oplakuje 12 svojih državljana stradalih u autobusu povezanom s hodočašćem u Međugorje.