Dvije godine od teške nesreće kod Dubrovnika: Albanka je BMW-om usmrtila brata i sestru

Prošle su dvije godine od stravične prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u kojoj su tragično ugašena dva mlada života. Devetog travnja 2024. godine, u frontalnom sudaru kod mjesta Ratac, poginuli su brat i sestra Stjepan (20) i Katarina (18) Đerek iz Gradca. Nesreću je, vozeći gotovo dvostruko brže od dopuštenog, skrivila tada 29-godišnja albanska državljanka Klevisa Ymeri.

Tragedija se dogodila u večernjim satima, oko 20:30, kada je Klevisa Ymeri, upravljajući BMW-om XM slovačkih registracijskih oznaka, krenula u nepropisno i kobno pretjecanje na nepreglednom dijelu ceste. U tom je trenutku iz suprotnog smjera naišlo vozilo VW Golf za čijim je upravljačem bio 20-godišnji Stjepan , a s njim je na suvozačkom mjestu sjedila njegova dvije godine mlađa sestra Katarina.

Prema nalazu prometnog vještačenja, Ymeri se u trenutku sudara kretala brzinom od 90 km/h, dok je Stjepan vozio u skladu s propisima, brzinom od svega 40 km/h. Silina udara bila je tolika da su brat i sestra preminuli na mjestu nesreće, dok je Ymeri zadobila tek lakše tjelesne ozljede. Nakon što je otpuštena iz dubrovačke bolnice, 11. travnja joj je određen istražni zatvor.

'Pravda za Katu i Stipu': Prosvjedi i borba za ostanak u pritvoru

Vijest o tragediji brzo se proširila, a tugu je uskoro zamijenio osjećaj nepravde, osobito nakon što je sudsko vijeće Općinskog suda u Dubrovniku u srpnju 2024. godine donijelo odluku da se Ymeri može braniti sa slobode uz jamčevinu od 70 tisuća eura. Ta je odluka izazvala revolt obitelji i javnosti, koja se ujedinila pod sloganom "Pravda za Katu i Stipu".

U Dubrovniku je organiziran veliki prosvjed na kojem su se okupili članovi obitelji, prijatelji i brojni građani, a internetsku peticiju za njezino zadržavanje u pritvoru potpisalo je više od 22 tisuće ljudi. Njihov glas je stigao do pravosudnih tijela.

​- Ovo nije prosvjed samo za Stipu i Katu, već i za sve one koji su poginuli u zadnjih dvadeset-trideset godina, jer ti problemi traju godinama. Zvalo nas je puno ljudi koji su također nekoga izgubili i osjetili nepravdu, a imena žrtava su zaboravljena - rekao je tada brat preminulih, Viktor Đerek.

Žalbeno vijeće je u konačnici uvažilo argumente tužiteljstva i obitelji da Ymeri, kao strana državljanka bez ikakvih veza s Hrvatskom, predstavlja visoki rizik od bijega, te je odluka o jamčevini ukinuta.

Sudski epilog i postrožena kazna

Sudski postupak okončan je 1. listopada 2024. godine, kada je Općinski sud u Dubrovniku Klevisu Ymeri nepravomoćno osudio na četiri godine zatvora. Državno odvjetništvo smatralo je kaznu preblagom te je uložilo žalbu. Konačna, pravomoćna presuda stigla je 2. lipnja 2025. godine. Županijski sud u Rijeci preinačio je prvostupanjsku presudu i osudio Ymeri na pet godina zatvora, uzevši u obzir otegotne okolnosti poput mladosti žrtava i teških trajnih posljedica koje je nesreća ostavila na njihovu obitelj.

Cijeli slučaj pratila je još jedna tragedija. Jedini neposredni svjedok nesreće, vozač automobila kojeg je Ymeri pretjecala, smrtno je stradao u kolovozu 2024. u tragediji nakon pada rampe na trajektu u Malom Lošinju, prije nego što je uspio svjedočiti na glavnoj raspravi. U postupku je korišten njegov iskaz dan tijekom istrage.

- On je u svom svjedočanstvu naveo da su se iza njega nalazila dva automobila. Prvo Mercedes, pa onda BMW od Klevise. I Mercedes je započeo radnju pretjecanja dok je BMW, bez da se uvjerio može li pretjecati automatski pratio taj auto ispred sebe - rekao je Viktor.

Klevisa Ymeri danas se nalazi na izdržavanju petogodišnje zatvorske kazne. S obzirom na to da joj je u kaznu uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od travnja 2024. godine, do danas je odslužila gotovo dvije godine.

