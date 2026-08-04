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Dvije općine proglasile četvtak danom žalosti zbog smrti oca i dvoje djece u Zagorju...

Piše Bogdan Blotnej,
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Dvije općine proglasile četvtak danom žalosti zbog smrti oca i dvoje djece u Zagorju...
Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Tijekom Dana žalosti, zastave Republike Hrvatske i dvaju općina bit će spuštene na pola koplja na svim javnim zgradama i ustanovama. Otkazuju se sve zabavne javne, kulturne i sportske manifestacije

Povodom nezapamćene i stravične tragedije koja je duboko potresla i zavila u crno našu zajednicu, obavještavamo javnost da je Općinski načelnik Općine Bedekovčina donio Odluku o proglašenju Dana žalosti na cijelom području Općine. Dan žalosti proglašava se u četvrtak, 6. kolovoza 2026. godine, na dan kada će se u Bedekovčini, s početkom u 17:00 sati, održati posljednji ispraćaj i pokop dvoje tragično stradale djece.

Napisali su to u utorak iz Općine Bedekovčina. Iako je sama tragedija, bila u mjestu Sveti Križ Začretje, gdje su našli tijela oca i dvoje djece u zapaljenoj kući, navode kako stradala djeca, njihova majka i njezina obitelj vuku svoje korijene i neraskidive obiteljske veze upravo iz Bedekovčine.

- Cijela naša lokalna zajednica dijeli neizmjernu bol, tugu i nevjericu s majkom i svim članovima njezine obitelji u ovim najtežim, nezamislivo bolnim trenucima. Tijekom Dana žalosti, zastave Republike Hrvatske i Općine Bedekovčina bit će spuštene na pola koplja na svim javnim zgradama i ustanovama. Otkazuju se sve javne, kulturne i sportske manifestacije zabavnog karaktera u organizaciji Općine i općinskih poduzeća - navode iz Općine Bedekovčina.

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Apelirali su i na sve ugostitelje te poslovne subjekte na području Općine Bedekovčina da svoje poslovanje obavljaju dostojanstveno te da se suzdrže od puštanja zabavne i glasne glazbe.

- Općina Bedekovčina stoji na punom raspolaganju majci i obitelji stradalih za svu potrebnu ljudsku, organizacijsku, psihološku i institucionalnu pomoć u ovim bolnim danima. U ime svih mještanki i mještana Općine Bedekovčina, općinskih vijećnika, općinske uprave i svoje osobno ime, majci, ožalošćenoj obitelji i rodbini izražavam najdublju i najiskreniju sućut - navodi općinski načelnik Željko Odak.

Podsjetimo, istog dana Dan žalosti proglasila je i Općina Sveti Križ Začretje te vrijede potpuno jednaka pravila.

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- Povodom tragičnog događaja koji se dogodio na području Općine Sveti Križ Začretje  osigurana je psihološka podrška od strane Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Podršku mogu dobiti djeca i odrasle osobe i u potpunosti je besplatna, a ista se može ostvariti (bez najave) U Krapini, Oroslavju i Bedekovčini - navode na stranicama te općine.

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