Dvije večere, računi od 2240 eura: Što nude restorani iz priče o putovanju Romane Jerković?

Pačja foie gras, teleći tartar s lješnjacima i lisičarkama, goveđi obrazi pirjani u crnom vinu, perad punjena kozjim sirom i smokvama te fondant od pistacije s malinama. To su neka od jela koja danas nudi L’Éveil des Sens, jedan od dvaju strasbourških restorana u kojima su, prema dokumentaciji koju je pregledao POLITICO, održane „radne večere” s hrvatskom eurozastupnicom Romanom Jerković. Druga večera održana je u Maison des Tanneurs, restoranu s alzaškim specijalitetima poput puževa u maslacu s češnjakom, biserke punjene zelenim paprom na kiselom kupusu i pačjih prsa s medom i začinima. Za svaku od tih večera političkoj skupini socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, S&D-u, dostavljen je račun od 1.120 eura, piše POLITICO. Ukupno je, dakle, riječ o 2.240 eura za dvije večere.

Nije poznato što su sudionici doista naručili. Današnji jelovnici restorana daju uvid u njihovu ponudu i cijene, ali ne potvrđuju što je bilo na stolovima tijekom posjeta u prosincu 2024. godine. L’Éveil des Sens na svojoj službenoj stranici objavljuje četiri predjela. Prvo su kroketi od peradi sa salatom sucrine i Caesar umakom. Drugo je tart s pačjom foie gras, šljivama, raži i speculoosom, za koji se uz cijenu menija plaća dodatnih 3,50 eura. Slijede teleći tartar s lješnjacima, lisičarkama pripremljenima na različite načine i konfitiranim žumanjkom te éclair s crnim curryjem, domaćim dimljenim lososom i kremom od vrhnja iz Isignyja s limetom. Među glavnim jelima nalaze se hrskavi goveđi obrazi pirjani u crnom vinu, posluženi s pečenom mrkvom i bibeleskaesom, svježim sirom začinjenim mentom i pistacijom. Restoran nudi i perad punjenu kozjim sirom, smokvama i lješnjacima, uz rösti od krumpira i emulziju od čubra. Riblja opcija je filet hame s gnječenim krumpirom i vlascem, špinatom i beurre blanc umakom. Četvrto glavno jelo je komad teletine pripremljen na niskoj temperaturi, s pečenim celerom i lovačkim umakom.

Za kraj obroka može se odabrati prhki keks s lješnjacima, ganacheom od mliječne čokolade i karamelom, fondant od pistacije s cvijetom naranče i malinama ili „plutajući otoci”, desert od tučenih bjelanjaka uz kremu s okusom keksa, voće, mrvičasti dodatak s tonkom i sladoled od vanilije. U ponudi je i izbor zrelih sireva. Za kombinaciju predjela, glavnog jela i deserta danas se naplaćuje 59 eura po osobi. Predjelo i glavno jelo stoje 47 eura, a glavno jelo i desert 41 euro. Pojedinačne cijene pića nisu navedene u tom online jelovniku. U drugom restoranu, Maison des Tanneurs, službena internetska stranica donosi izbor jela s pojedinačnim cijenama. Domaća pačja foie gras stoji 29,80 eura, puževi na alzaški način, s maslacem i češnjakom, 23,60 eura, a salata „Petite France” 22,80 eura. Jedan od specijaliteta je choucroute, kiseli kupus s različitim mesom i kobasicama, koji se naplaćuje 25,90 eura po osobi. Biserka punjena zelenim paprom na kiselom kupusu stoji 28,60 eura, dok je cijena kiselog kupusa s ribom 32,50 eura. Pačja prsa s medom i začinima naplaćuju se 29,80 eura. Među objavljenim desertima su ledeni vacherin na alzaški način, slastica sa sladoledom, meringom i šlagom, po cijeni od 11,50 eura, te ledeni kuglof s rakijom od Gewürztraminera, koji stoji 11,20 eura. Ni na toj stranici nisu objavljene pojedinačne cijene vina i drugih pića.

Računi od 1.120 eura zato otvaraju pitanje koliko je ljudi večeralo i što se, uz hranu, naručivalo. Fina vina, šampanjac i druga pića mogli su povećati ukupan iznos, ali bez stavki računa ne može se tvrditi da su upravo ona činila velik dio troška. Jednako tako, ne može se zaključiti da je račun takve visine nužno zahtijevao naručivanje skupih vina: konačan iznos ovisi i o broju osoba, broju slijedova i eventualno posebno dogovorenoj ponudi.

L’Éveil des Sens u ponudi poklon-bonova ima i paket s pićima za dvije osobe po cijeni od 198 eura, odnosno 99 eura po osobi. Paket uključuje četiri slijeda prema izboru kuhara te po osobi čašu šampanjca, dvije čaše vina usklađene s jelima, pola litre vode i kavu ili čaj. To je konkretan primjer cijene obroka s pićima u tom restoranu, ali nije dokaz da je takav paket naručen tijekom posjeta hrvatske skupine. Večere su dio šire priče o trodnevnom putovanju u Strasbourg koje je organizirano kao studijski posjet, a financirala ga je politička skupina S&D. Prema POLITICO-u, među putnicima su bili članovi obitelji, prijatelji i suradnici Romane Jerković. Portal je, nakon uvida u račune, fotografije i popise sudionika, objavio da je ukupni trošak događaja za skupinu mogao premašiti 12.000 eura. Osoba upoznata s organizacijom rekla je POLITICO-u da je iz Hrvatske doputovalo više od deset sudionika koji su u Strasbourgu proveli najmanje tri dana. Isti izvor tvrdi da tijekom boravka nije bilo rasprava posvećenih javnim politikama te da nisu bile rezervirane prostorije za sastanke. S&D, prema pisanju portala, nije odgovorio na pitanja o tim navodima.

Posebnu pozornost privukli su podaci o pojedinim gostima. Renata Jerković, sestra eurozastupnice, u dokumentaciji je, prema POLITICO-u, predstavljena kao asistentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Portal navodi da njezino ime nije pronašao među javno dostupnim podacima o nastavnicima tog fakulteta. Romana Jerković naknadno je POLITICO-u rekla da je troškove sestrina putovanja podmirila sama, uključujući avionske karte, hotelski smještaj i večere.

Mirko Soldano u dokumentima povezanima s putovanjem predstavljen je kao profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, piše POLITICO. Njegova poznata profesionalna biografija vezana je uz glumu i kazalište. Soldano je prvak Talijanske drame Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca u Rijeci. Glumu je diplomirao na školi Piccolo Teatro u Milanu, završio političku ekonomiju na Sveučilištu u Parmi i magistrirao videokomponiranje u Trstu. Dobitnik je Šovagovićeve nagrade za najbolju mušku ulogu na Festivalu glumca.

Otvoreno pitanje jest zašto je u dokumentaciji navedena upravo ta akademska funkcija i kakva je bila njegova stručna uloga u programu. Prema POLITICO-u, Medicinski fakultet nije odgovorio na pitanje je li Soldano ondje ikada radio. Theodor de Canziani također je, navodi portal, predstavljen kao profesor istog fakulteta. Riječ je o povjesničaru umjetnosti i poznatom sudioniku riječkoga kulturnog života, povezanom s očuvanjem obiteljske i gradske baštine. De Canziani je nasljednik i vlasnik Vile Ružić na Pećinama, izgrađene za obitelj nekadašnjeg bana i ministra pravde Viktora Ružića. U vili se nalazi Spomenička knjižnica i zbirka Mažuranić-Brlić-Ružić, koja obuhvaća tisuće knjiga, dokumenata, umjetnina i predmeta povezanih s obiteljskom poviješću.

Njegov rad na kulturnoj baštini pruža kontekst za moguće sudjelovanje u posjetima s kulturnim ili povijesnim sadržajem. Iz dostupne dokumentacije, kako je opisuje POLITICO, nije jasno kako se taj rad uklapao u ovaj posjet ni zašto je naveden kao profesor Medicinskog fakulteta. Portal piše da njegovo ime nije pronašao na internetskom popisu profesora, dok potvrda fakulteta nije dobivena.

Branko Vukšić na popisu je, prema POLITICO-u, naveden kao liječnik KBC-a Rijeka. Vukšić je nekadašnji saborski zastupnik Hrvatskih laburista i lokalni asistent Romane Jerković u Hrvatskoj. Za razliku od gostiju kod kojih se ističu obiteljske ili prijateljske veze, Vukšić ima izravnu profesionalnu povezanost s radom eurozastupnice. KBC Rijeka, prema portalu, nije odgovorio na novinarska pitanja. Mario Drufovka također je predstavljen kao liječnik KBC-a Rijeka. POLITICO ga opisuje kao partnera Renate Jerković. Nisu svi podaci o putnicima bili nepotvrđeni. Gordana Starčević-Klasan navedena je kao zaposlenica Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, a Sveučilište je POLITICO-u potvrdilo da ondje radi. Iva Zeneral Žuža predstavljena je kao zaposlenica Fakulteta dentalne medicine. Sveučilište je, prema POLITICO-u, potvrdilo i njezino zaposlenje.

POLITICO navodi da Renata Jerković, Mirko Soldano, Theodor de Canziani, Branko Vukšić i Mario Drufovka nisu odgovorili na višestruke zahtjeve za komentar. Medicinski fakultet nije odgovorio na pitanje jesu li Soldano, de Canziani ili druge spomenute osobe ondje ikada radile. Romana Jerković isprva nije odgovorila na više zahtjeva POLITICO-a da objasni zašto su njezini prijatelji i članovi obitelji bili pozvani. Novinarka ju je poslije susrela u Europskom parlamentu, gdje je zastupnica ustvrdila da nije učinila ništa pogrešno. Rekla je da su svi sudionici putovali iz legitimnih razloga i opisala ih kao stručne osobe.

Nakon novinarskog upita dokumentaciju je ponovno pregledala i politička skupina S&D. Njezin glasnogovornik poručio je da detaljan pregled dokumentacije koju posjeduju potvrđuje da su poštovana primjenjiva financijska pravila. Skupina nije dala daljnje komentare. S&D, dakle, tvrdi da je financijska dokumentacija prošla njihovu provjeru. Europski parlament također se očitovao za POLITICO, poručivši da vrlo ozbiljno shvaća pravilno korištenje i kontrolu parlamentarnih sredstava, ali da ne komentira pojedinačne slučajeve.