Dvije zagrebačke obitelji koje su stradale u potresu od Bandića dobile gradske stanove u najam

Gordana Miklec je u ime svoje obitelji zahvalila na gradskom stanu koji im, istaknula je, puno znači, jer će u njemu moći stanovati dok ne "sagrade novi dom", a potrudit će se da to bude što prije.

<p>Dvije zagrebačke obitelji čiji su domovi nakon potresa utvrđeni neuporabljivim u srijedu su u najam dobile gradske stanove, a ukupno je tako do sada zbrinuto 18 obitelji. </p><p>Zaključke o dodjeli gradskih stanova u najam Gordani Miklec i Demiru Osmanovskom uručio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, u predvorju Gradske uprave. Te su dvije obitelji nakon potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka privremeno bile smještene u Studentskom domu "Cvjetno naselje". Gradske stanove u najam dobili su u naselju Podbrežje. </p><p>Gordana Miklec je u ime svoje obitelji zahvalila na gradskom stanu koji im, istaknula je, puno znači, jer će u njemu moći stanovati dok ne "sagrade novi dom", a potrudit će se da to bude što prije.</p><p>Demir Osmanovski nada se da će sada u gradskom stanu njegovoj obitelji biti puno bolje. </p><p>Gradonačelnik Bandić dosad je uručio Zaključke o najmu gradskih stanova za 16 obitelji koje su u potresu ostale bez svojih domova, tako da je sada ukupno 18 obitelji, koje ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o najmu stanova, <br/> dobilo gradski stan u najam. </p><p>Bandić je zahvalio ljudima na strpljenju da su izdržali i dočekali da uđu u privremeni dom dok se ne uredi njihov jedini dom kojeg imaju. </p><p>Predsjednik Povjerenstva za dodjelu gradski stanova u najam Miodrag Demo rekao je novinarima da će obraditi 57 zahtjeva, a procjenjuju da će od toga biti 30-ak onih koji ispunjavaju sve uvjete i svi bi oni do 1. rujna trebali dobiti gradske stanove u najam. </p>