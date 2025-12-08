Dvije žene dobile najteže kazne u Srbiji: Jedna ubila ljubavnika, druga izbola svekrvu 120 puta

Dvije žene iz Srbije ispisale su najcrnje stranice sudske prakse te zemlje, suočene s najtežim mogućim kaznama. Jedna je pravomoćno osuđena na 40 godina zatvora zbog brutalnog ubojstva ljubavnika, dok je druga, u prvostupanjskoj presudi, dobila doživotni zatvor jer je zvjerski usmrtila svoju svekrvu, piše N1.

Nedavno je Viši sud u Novom Pazaru donio povijesnu, ali zastrašujuću presudu. Aldina Lakota (40) iz Sjenice osuđena je na kaznu doživotnog zatvora, što je prvi put u Srbiji da je takva kazna izrečena jednoj ženi. Presuda još nije pravomoćna, što znači da Lakota još nije započela s izdržavanjem kazne, a njezin branitelj ima pravo žalbe Apelacijskom sudu u Kragujevcu.

Osuđena je zbog stravičnog ubojstva svoje svekrve Bajre Lakote (66). Prema navodima iz presude i nalazima vještaka, zločin je izvršen na izrazito svirep i podmukao način. Aldina je svojoj svekrvi zadala čak 121 ubod nožem, od čega 50 u predjelu glave i vrata, ne ostavivši joj nikakvu šansu za preživljavanje. Ovaj čin nepojmljive okrutnosti šokirao je javnost i rezultirao najstrožom kaznom koju srpski kazneni zakon poznaje.

Prije uvođenja doživotne kazne, najviša moguća kazna u Srbiji bila je 40 godina zatvora. Upravo tu kaznu trenutno služi Mubera Muhović (40), također iz Sjenice, što je jedina takva presuda izrečena ženi u Srbiji. Ovu odluku potvrdio je sud u Kragujevcu 2022. godine, čime je postala pravomoćna. Njezin suprug Senad osuđen je na identičnu kaznu.

Bračni par Muhović proglašen je krivim za teško ubojstvo Anela Papića (32) u lipnju 2017. godine. Sud je utvrdio da je Mubera, koja je s Papićem bila u izvanbračnoj ljubavnoj vezi, namamila žrtvu na sastanak u šumarku sela Ponorac. Tamo su ga ona i suprug brutalno pretukli tupim predmetom do smrti. Kako bi prikrili tragove, tijelo su polili benzinom i zapalili. Obdukcija je otkrila stravične ozljede. Papić je imao čak 20 prijeloma na glavi. Nakon zločina, supružnici su pobjegli u Njemačku, no dva tjedna kasnije predali su se srpskoj policiji na graničnom prijelazu Horgoš.

Ove dvije presude odražavaju i evoluciju kaznenog sustava u Srbiji. Smrtna kazna u toj je zemlji imala dugu povijest, a posljednje smaknuće strijeljanjem izvršeno je 14. veljače 1992. godine. Parlament Srbije konačno je ukinuo smrtnu kaznu 26. veljače 2002., prvenstveno zbog namjere tadašnje SR Jugoslavije da se pridruži Vijeću Europe.

Nakon ukidanja, najviša moguća kazna postala je 40 godina zatvora, što je bila kazna koju je dobila Mubera Muhović. Međutim, izmjenama zakona 2019. godine uvedena je i kazna doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, što je otvorilo put za presudu Aldini Lakoti. Ustav Srbije iz 2006. godine u članku 24. izričito navodi: "Ljudski život je nepovrediv. U Republici Srbiji nema smrtne kazne".

Obje žene, ako presude ostanu pravomoćne, svoje će kazne služiti u Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu, jedinom takvom zatvoru u Srbiji. Prema posljednjim podacima, tamo boravi 338 osuđenica, s kaznama koje se kreću od nekoliko dana do više od 30 godina.

Zanimljivo je da najteža ubojstva nisu najčešći razlog boravka u ovom zatvoru. Najveći broj žena, njih 24 posto, služi kaznu zbog teških krađa i krađa. Odmah iza njih su osuđenice za trgovinu drogom, koje čine 22 posto zatvorske populacije. Promatrano po dobi, najbrojnija je skupina žena između 40 i 50 godina.