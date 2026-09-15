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POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Dvojac divljao s quadom u šumi u Međimurju: Udarili su u drvo, ozlijeđeni su. Vozilo je izgorjelo

Piše Ivan Štengl,
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Dvojac divljao s quadom u šumi u Međimurju: Udarili su u drvo, ozlijeđeni su. Vozilo je izgorjelo
Foto: Policija
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Ozlijeđeni vozač i putnik vozilima hitne medicinske pomoći prevezeni su u Županijsku bolnicu Čakovec

Međimurska policija objavila je detalje nesreće u šumskom putu u predjelu zvanom „Bračovec“, između Dragoslavca i Okruglog Vrha u kojoj je u nedjelju dvoje ljudi ozlijeđeno.

- U trenutku nesreće 23-godišnji vozač upravljao je četverociklom (quadom) čakovečkih registarskih oznaka, na kojem je na sjedalu za putnika prevozio 19-godišnjaka. Dolaskom do zavoja, vozač brzinu kretanja četverocikla nije prilagodio osobinama ceste i stanju kolnika, odnosno zavoju i makadamskoj podlozi, zbog čega je četverociklom u potpunosti sišao izvan šumskog puta na kosinu usjeka. 

Nakon toga je vozač udario u drvo i zajedno sa suvozačem pao na tlo. Nakon toga, quad se zapalio te u potpunosti izgorio.

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- Ozlijeđeni vozač i putnik vozilima hitne medicinske pomoći prevezeni su u Županijsku bolnicu Čakovec. Težina zadobivenim ozljeda naknadno će se okvalificirati.

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopatinca i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vučetinec.
 
- Nakon kvalifikacije ozljeda, slijedi i odgovarajuća pravna kvalifikacija događaja, odnosno utvrđivanje kaznene ili prekršajne odgovornosti 23-godišnjeg vozača četverocikla - zaključuje policija.

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