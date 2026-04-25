POLICIJA IM STALA NA KRAJ

Dvojac godinama iznuđivao mladića (25) iz Zagreba. Evo kako su izvukli 100.000 eura...

Piše HINA,
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zagrebačka policija uhitila je dvojicu mladića zbog sumnje da su godinama zastrašivali i iznuđivali novac od 25-godišnjaka dok je još bio maloljetnik pri čemu im je oštećeni isplatio više od 100.000 eura

Kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom i 28-godišnjakom zbog sumnje u iznudu na štetu 25-godišnjaka provela je zagrebačka u suradnji s dubrovačko-neretvanskom policijom. Za 31-godišnjaka se sumnja da je u svibnju 2016. angažirao tada maloljetnog oštećenika da proda jedan kilogram marihuane te mu od prodaje droge donese novac.

Nakon što je maloljetniku droga navodno otuđena prilikom dogovorene kupoprodaje, osumnjičeni ga je započeo zastrašivati i prijetiti mu, prisilivši ga na otplatu rata kredita od 200.000 kuna u ime navodnog duga. Maloljetnik je u strahu učinio navedeno te mu plaćao više tisuća kuna mjesečno.

Policija je utvrdila i da je tijekom 2018. osumnjičeni prisiljavao oštećenika, koji je tada radio kao konobar, da vara goste lokala lažnim novčanicama, govoreći mu da će tako vraćati svoj dug.

Nakon što on to nije učinio, osumnjičeni je angažirao drugu osobu koja je oštećenika fizički napala, a napadi i prijetnje nastavili su se i 2022. presretanjem u prometu pred članovima obitelji.

U veljači ove godine, osumnjičeni je oštećenika odvezao u Gornju Bistru gdje ga je prisilio da putem mobitela podigne online pozajmicu od 3000 eura i preda mu novac, uz tvrdnju da mu duguje još 30.000 eura. Unazad 10 godina, oštećeni mu je, utvrdila je policija, isplatio oko 100.000 eura, uz svakodnevne ozbiljne prijetnje obitelji osobno ili putem mobitela.

Za 28-godišnjaka se sumnja da je oštećeniku prije nekoliko godina pozajmio određeni novčani iznos. Zbog kašnjenja s isplatom, angažirao je osobu koja je prijetnjama prisilila oštećenika da mu preda 25.000 kuna. Nakon toga, zbog kontinuiranog zastrašivanja, oštećenik mu je u više navrata isplatio još oko 75.000 kuna na ime nepostojećeg duga.

Nakon istraživanja, osumnjičenici su predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

