CRNI PETAK Dvoje mrtvih na cestama u par sati: Preminuo motociklist nakon pada na A1

Jedan motociklist preminuo je nakon pada s vozila na kojem se nalazio s još jednom osobom, potvrdili su u petak iz PU zagrebačke.

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Pokretanje videa... VIDEO Teška nesreća na A1: Prekinut promet prema moru, sletio helikopter kraj Zdenčine | Video: Čitatelj 24sata

Iako je očevid gotov, detaljni rezultati još nisu poznati kako je uopće došlo do nezgode. Zbog nje je promet bio u potpunosti obustavljen zbog slijetanja helikoptera. Nastala je kolona, a zbog povećanog priljeva vozila prema moru, pitanje je kad će gužve popustiti.

Inače, sat vremena ranije zabilježena je još jedna prometna nesreća, ali iz smjera Jastrebarskog prema Lučkom. Ondje je čovjek vozio kamion suprotnim trakom u krivom smjeru te je okrznuo i oštetio jedan automobil.

Foto: Čitatelj 24sata

Nešto kasnije, nedaleko od Đakova, poginuo je vozač automobila. Kako navode iz policije, do nesreće je došlo na državnoj cesti između Kuševca i Širokog Polja.

Iz Hrvatskom autokluba upozoravaju kako je pojačan promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, ﻿pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima.

- Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zastoji su povremeno u zonama radova.﻿ Usporeno se vozi ﻿između čvorova Buzin i Sveta Nedelja u oba smjera te Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca﻿. Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije je oko 6 km - navode iz HAK-a.