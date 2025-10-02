Obavijesti

News

Komentari 0
ZDRAVSTVENE VLASTI:

Dvoje mrtvih u izraelskom napadu na južni Libanon

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Dvoje mrtvih u izraelskom napadu na južni Libanon
Foto: MOHAMED AZAKIR/REUTERS

Izraelska vojska redovito izvodi napade u Libanonu od završetka smrtonosnog sukoba s Hezbolahom. Tvrdi da cilja članove proiranske skupine i optužuje je za pokušaj obnove svojih snaga

Dvije su osobe ubijene u četvrtak, prema libanonskom ministarstvu zdravstva, u izraelskom napadu na južni Libanon, gdje izraelske snage redovito provode napade tvrdeći da ciljaju proiransku militantnu skupinu Hezbolah unatoč tamošnjem primirju. Ujedinjeni narodi objavili su u srijedu da su potvrdili smrt 103 civila u Libanonu od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hezbolaha u studenom 2024. te pozvali da se odmah prekinu neprijateljstva. 

"Izraelski neprijatelj ciljao je automobil na cesti Jarmak-Khardali, ubivši dvije osobe i ranivši jednu, prema preliminarnim izvješćima", priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva.

Napad se dogodio desetak kilometara od granice s Izraelom.

Izraelska vojska redovito izvodi napade u Libanonu od završetka smrtonosnog sukoba s Hezbolahom. Tvrdi da cilja članove proiranske skupine i optužuje je za pokušaj obnove svojih snaga.

NAPALI IH DRONOVIMA Izrael napao mirovne snage UN-a u Libanonu: 'Ovo je ozbiljno'
Izrael napao mirovne snage UN-a u Libanonu: 'Ovo je ozbiljno'

U srijedu je jedna osoba ubijena, a pet drugih ranjeno u napadu na jugu, navodi libanonsko ministarstvo zdravstva.

Prema UN-u, više od 80.000 ljudi i dalje je raseljeno u Libanonu zbog nasilja, a oko 30.000 ljudi raseljeno je i na sjeveru Izraela.

Oslabljen nakon rata s Izraelom, Hezbolah je također pod intenzivnim pritiskom da preda svoje oružje libanonskoj vladi.

Krajem rujna, vođa skupine Naim Qassem potvrdio je da je Hezbolah odbio razoružati se, u emitiranom govoru desecima tisuća svojih pristaša u spomen na atentat Izraela na njegovog prethodnika Hassana Nasrallaha.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini
DETALJI VLADINIH MJERA

Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine
Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao
24SATA DOZNAJU

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Radi se o utakmici Lokomotive i Hajduka u kojoj je bilo sporno zaleđe nakon prvog gola. Nikica Jelavić mlađi je trener Lokomotive, a njegov stric i imenjak je burno reagirao prema sucima i poručio da će ih kazniti
Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...
NELOGIČNOST ZAKONA

Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...

Za prve tri razine potpore nema ograničenja, neovisno o imovini. Tako i multimilijarder može dobiti naknadu. Ograničenja postoje za dvije razine najnižih potpora...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025