Dvoje mrtvih u izraelskom napadu na južni Libanon

Dvije su osobe ubijene u četvrtak, prema libanonskom ministarstvu zdravstva, u izraelskom napadu na južni Libanon, gdje izraelske snage redovito provode napade tvrdeći da ciljaju proiransku militantnu skupinu Hezbolah unatoč tamošnjem primirju. Ujedinjeni narodi objavili su u srijedu da su potvrdili smrt 103 civila u Libanonu od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hezbolaha u studenom 2024. te pozvali da se odmah prekinu neprijateljstva.

"Izraelski neprijatelj ciljao je automobil na cesti Jarmak-Khardali, ubivši dvije osobe i ranivši jednu, prema preliminarnim izvješćima", priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva.

Napad se dogodio desetak kilometara od granice s Izraelom.

Izraelska vojska redovito izvodi napade u Libanonu od završetka smrtonosnog sukoba s Hezbolahom. Tvrdi da cilja članove proiranske skupine i optužuje je za pokušaj obnove svojih snaga.

U srijedu je jedna osoba ubijena, a pet drugih ranjeno u napadu na jugu, navodi libanonsko ministarstvo zdravstva.

Prema UN-u, više od 80.000 ljudi i dalje je raseljeno u Libanonu zbog nasilja, a oko 30.000 ljudi raseljeno je i na sjeveru Izraela.

Oslabljen nakon rata s Izraelom, Hezbolah je također pod intenzivnim pritiskom da preda svoje oružje libanonskoj vladi.

Krajem rujna, vođa skupine Naim Qassem potvrdio je da je Hezbolah odbio razoružati se, u emitiranom govoru desecima tisuća svojih pristaša u spomen na atentat Izraela na njegovog prethodnika Hassana Nasrallaha.