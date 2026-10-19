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PUNO LJUDI ZAROBLJENO

Dvoje poginulih u poplavama u Španjolskoj: 'Nije moguće ići u promet, ostanite u domovima...'

Piše HINA,
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Dvoje poginulih u poplavama u Španjolskoj: 'Nije moguće ići u promet, ostanite u domovima...'
Foto: Albert Gea
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"Nije moguće ići u promet, morate ostati kod kuće. Intenzivne, neprestane kiše uzrokuju velike poplave", izjavio je u ponedjeljak ujutro Juan Carlos Valderrama, voditelj civilne zaštite valencijske regije...

Obilne kiše praćene poplavama odnijele su najmanje dva života u istočnoj Španjolskoj, objavile su vlasti u ponedjeljak, pozivajući stanovnike valencijske regije da ostanu kod kuće i izbjegavaju sva putovanja.

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Snimke iz zraka prikazuju španjolske gradove pod vodom nakon obilnih kiša VIDEO
Snimke iz zraka prikazuju španjolske gradove pod vodom nakon obilnih kiša | Video: 24sata/reuters

Na videozapisima koje je objavio meteorološki zavod Valencije vide se ulice pretvorene u bujice koje odnose vozila u nekoliko gradova diljem pokrajina Valencije i Alicantea.

"Nije moguće ići u promet, morate ostati kod kuće. Intenzivne, neprestane kiše uzrokuju velike poplave", izjavio je u ponedjeljak ujutro Juan Carlos Valderrama, voditelj civilne zaštite valencijske regije.

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Lokalne vlasti izvijestile su o jednom smrtnom slučaju u Saguntu tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak, dok su u sjevernijoj regiji Kataloniji vatrogasci potvrdili da je žena poginula nakon što je pala u potok.

"Od sinoć je u nekim područjima palo više od 500 litara po kvadratnom metru. Stoga molimo da slijedite preporuke, jer je mnogo ljudi zarobljeno" i čeka spašavanje, upozorio je Juan Carlos Valderrama.

Hitne službe u ranim su jutarnjim satima bili na terenu kako bi evakuirali ljude čiji su domovi poplavljeni i koji su potražili utočište na krovovima svojih kuća.

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"Spasilačke operacije u tijeku su u područjima kojima je teško pristupiti. Javnost se poziva da izbjegava sva putovanja“, napisao je premijer Pedro Sánchez na X-u, opisujući situaciju u valencijskoj regiji kao "vrlo tešku".

Prema znanstvenicima, klimatske promjene pogoršavaju teške vremenske uvjete koji obično pogađaju istočnu Španjolsku ujesen. More apsorbira toplinu tijekom ljeta, što povećava isparavanje i dovodi do sve obilnijih oborina.

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Prema španjolskom meteorološkom zavodu, rujan 2026. bio je najtopliji zabilježen na poluotoku u povijesti, a također je upravo doživio najtoplije ljeto u svojoj povijesti između lipnja i kolovoza

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