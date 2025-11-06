Dvoje Rumunja obilazili kuće i prodavali suđe kod Bjelovara: Mještanka ih prijavila policiji!

Brza reakcija jedne mještanke Velikog Trojstva i učinkovita intervencija policije spriječile su potencijalnu prijevaru koja se odvijala po dobro poznatom obrascu, nuđenjem proizvoda "od vrata do vrata". Dvoje stranih državljana zatečeno je u prodaji posuđa, izvijestila je PU bjelovarsko-bilogorska.

Sve se odigralo u srijedu, 5. studenog, kada je policija zaprimila poziv savjesne građanke koja je primijetila sumnjive aktivnosti u svom susjedstvu. Prema dojavi, nepoznate osobe obilazile su kuće i nudile posuđe na prodaju. Policijska patrola je odmah izašla na teren te je u Velikom Trojstvu zatekla 34-godišnjeg muškarca i jednu maloljetnu osobu, oboje državljane Rumunjske.

Utvrđeno je da su obilazili mještane i nudili suđe, a s obzirom na okolnosti, daljnje postupanje u ovom slučaju preuzeo je Državni inspektorat, koji će istražiti sve aspekte njihova djelovanja, uključujući posjedovanje potrebnih dozvola za trgovinu i podrijetlo robe. Iako ovaj slučaj nije nužno morao završiti prijevarom, on služi kao snažan podsjetnik na stare modalitete prijevara koje, unatoč porastu digitalnih prijetnji, i dalje predstavljaju značajan rizik.

Stari trikovi koje prevaranti i dalje koriste

Policija već godinama upozorava građane, a posebice one starije životne dobi, na opasnosti koje vrebaju od nepoznatih osoba na kućnom pragu. Prevaranti su često iznimno vješti u komunikaciji, a njihov nastup može biti autoritativan, uvjerljiv i naizgled empatičan. Koriste razne izlike kako bi zadobili povjerenje žrtve i ušli u njihov dom.

Prevaranti se često predstavljaju kao službene osobe, policajci u civilu, djelatnici elektroprivrede, plinare, bankovni službenici ili predstavnici osiguravajućih društava. Pod izlikom pružanja medicinskih usluga, masaža, povoljne prodaje posteljine, kućanskih uređaja ili, kao u ovom slučaju, posuđa, pokušavaju ući u dom. Često simuliraju bolest ili malaksalost kako bi izazvali sažaljenje. Njihove mete su najčešće starije osobe koje žive same, jer računaju na njihovu nepažnju, neupućenost i dobru vjeru.

Jednom kada uđu u dom, njihov cilj je iskoristiti priliku za krađu novca, nakita ili drugih vrijednosti, ili pak prodati bezvrijedne proizvode po nerealno visokim cijenama.

Kako se zaštititi?

Kako bi se spriječili ovakvi događaji, Ministarstvo unutarnjih poslova redovito apelira na građane da budu maksimalno oprezni. Ključna je prevencija, a nekoliko jednostavnih koraka može značajno smanjiti rizik od toga da postanete žrtva.

Bez obzira na to koliko priča bila uvjerljiva, ne otvarajte vrata i ne puštajte nepoznate osobe u svoj životni prostor prije nego što se pouzdano uvjerite o kome je riječ. Sve službene osobe dužne su imati i na uvid dati službenu iskaznicu. Ako sumnjate u njenu autentičnost, slobodno telefonski provjerite u instituciji iz koje osoba tvrdi da dolazi.

Ako vam je netko sumnjiv, pokušajte zapamtiti što više detalja. Zapišite registracijsku oznaku vozila, boju i marku. Zapamtite izgled osobe, boju kose i očiju, visinu, stas te karakteristične znakove poput madeža, ožiljaka ili tetovaža.

Mlađi članovi obitelji imaju ključnu ulogu u zaštiti svojih starijih. Redovito ih upozoravajte na opasnosti i ponavljajte im ove savjete kako bi bili spremniji pravilno reagirati.

Posumnjate li u nekoga, a posebice ako smatrate da je riječ o pokušaju počinjenja kaznenog djela, obavijestite policiju na broj 192! Vaš poziv može zaštititi vas, vaše susjede i spriječiti prevarante u njihovim namjerama.