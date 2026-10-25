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Dvoje teško ozlijeđenih u prometnoj nesreći u Rešetarima

Piše Luka Safundžić,
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Dvoje teško ozlijeđenih u prometnoj nesreći u Rešetarima
Ilustracija | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Brodsko-posavska policija potvrdila je kako su prije tri sata ujutro zaprimili dojavu o slijetanju automobila...

Brodsko-posavska policija izvijestila je kako je u nedjelju nešto prije tri sata ujutro došlo do prometne nesreće u općini Rešetari.  Sve se, kako navodi policija, dogodilo u mjestu Drežnik. 

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- Došlo je do slijetanja osobnog automobila s kolnika - rekla je policija. 

Naknadno doznajemo i kako su dvije osobe iz ove prometne nesreće teško ozlijeđene.

- U tijeku je očevid - zaključila je policija. 

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