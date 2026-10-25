Dvoje teško ozlijeđenih u prometnoj nesreći u Rešetarima

Brodsko-posavska policija izvijestila je kako je u nedjelju nešto prije tri sata ujutro došlo do prometne nesreće u općini Rešetari. Sve se, kako navodi policija, dogodilo u mjestu Drežnik.

- Došlo je do slijetanja osobnog automobila s kolnika - rekla je policija.

Naknadno doznajemo i kako su dvije osobe iz ove prometne nesreće teško ozlijeđene.

- U tijeku je očevid - zaključila je policija.