Brodsko-posavska policija potvrdila je kako su prije tri sata ujutro zaprimili dojavu o slijetanju automobila...
OBJAVILI DETALJE
Dvoje teško ozlijeđenih u prometnoj nesreći u Rešetarima
Čitanje članka: < 1 min
Brodsko-posavska policija izvijestila je kako je u nedjelju nešto prije tri sata ujutro došlo do prometne nesreće u općini Rešetari. Sve se, kako navodi policija, dogodilo u mjestu Drežnik.
- Došlo je do slijetanja osobnog automobila s kolnika - rekla je policija.
Naknadno doznajemo i kako su dvije osobe iz ove prometne nesreće teško ozlijeđene.
- U tijeku je očevid - zaključila je policija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku