UBOJSTVO IZ NEHAJA

Dvoje uhićenih nakon ubojstva britanskog 'kralja usana'

Muškarac (34) pronađen je bez svijesti u londonskom Canary Wharfu i proglašen mrtvim na mjestu događaja. Dvoje osumnjičenih za ubojstvo iz nehaja pušteno je uz jamčevinu dok traje istraga.

Smrt 34-godišnjeg Jordana Jamesa Parkea, poznatog kao 'Britanski kralj usana', podigla je veliku prašinu u Velikoj Britaniji. Policija je potvrdila da su dvije osobe uhićene zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja, dok se okolnosti njegove smrti još uvijek razjašnjavaju, javlja BBC.

Policija je priopćila da je u srijedu u 12:38 po lokalnom vremenu zaprimila poziv hitne pomoći zbog dojave o muškarcu bez svijesti na adresi Lincoln Plaza u Canary Wharfu, u istočnom Londonu. Po dolasku na mjesto događaja, muškarac je proglašen mrtvim.

Policija je navela da se smrt zasad vodi kao 'neobjašnjiva', a istraga je u tijeku. U petak su uhićeni 43-godišnji muškarac i 52-godišnja žena pod sumnjom za ubojstvo iz nehaja. Oboje su pušteni uz jamčevinu do nastavka istrage.

Glasnogovornik londonske policije potvrdio je da se provjeravaju informacije prema kojima je preminuli možda nedavno bio podvrgnut kozmetičkom zahvatu. Rezultati obdukcije, koja bi trebala biti obavljena uskoro, trebali bi rasvijetliti uzrok smrti.

Parke je javnosti bio poznat po čestim pojavljivanjima u televizijskim emisijama, gdje je otvoreno govorio o estetskim zahvatima kojima se podvrgnuo. Zbog svog angažmana u području kozmetičkih tretmana ranije je bio i predmet kritika.

BBC je u listopadu izvijestio da je Parke tada bio uhićen zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja nakon što je žena preminula poslije nekirurškog BBL zahvata. U tom slučaju nije bio optužen. Ista istraga otkrila je i da je putem interneta prodavao injekcije za mršavljenje koje se izdaju isključivo na recept.

Policija nastavlja s prikupljanjem dokaza kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do njegove smrti.

