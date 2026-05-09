Dvojica motociklista ozlijeđena u dvije nesreće: Mladić vozio neregistrirani motor uz šumu

U dvije odvojene prometne nesreće u petak su teško ozlijeđena dvojica motociklista, izvijestila je policija. Prva nesreća bila je oko 19.20 sati u Donjem Daruvaru, gdje je teško stradao 20-godišnji vozač motocikla. Prema policijskom izvješću, mladić je upravljao neregistriranim motociklom travnatom površinom uz rub šume, paralelno uz cestu. Dolaskom do dijela terena kod Bjelovarske ulice prednjim kotačem motocikla udario je u betonsku šahtu, nakon čega je izgubio nadzor nad vozilom i pao na tlo.

Na mjesto nesreće stigla je hitna medicinska pomoć koja mu je pružila prvu pomoć, nakon čega je prevezen u bolnicu u Pakracu. Liječnici su utvrdili da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Druga prometna nesreća bila je istoga dana u 18.50 sati na autocesti A3, na području Općine Nova Kapela, na južnoj kolničkoj traci.

Policija je utvrdila kako je 56-godišnji njemački državljanin nesigurno je vozio motociklom, zbog čega je izgubio nadzor nad upravljačem i pao na kolnik. Nakon nekontroliranog kretanja motocikl se zaustavio u prometnoj traci za zaustavljanje vozila u nuždi.

Ozlijeđenom motociklistu pružena je liječnička pomoć u bolnici u Novoj Gradiški, gdje su njegove ozljede okvalificirane kao teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama policijski službenici 56-godišnjaku su izdali obavezni prekršajni nalog.