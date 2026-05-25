Dvojica nasilnika završila u pritvoru: Jedan napao maloljetnika, drugi srušio ženu na ulici

Dvojica muškaraca završila su u pritvoru nakon dva odvojena nasilna incidenta u Zadarskoj županiji, u kojima su ozlijeđeni maloljetnik i žena. U prvom slučaju, 48-godišnjaka se sumnjiči da je u petak navečer na području Starigrada fizički napao maloljetnu osobu. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da je maloljetnik zadobio lakše ozljede.

Policija je muškarca uhitila te ga nakon kriminalističkog istraživanja predala pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog nanošenja tjelesnih ozljeda.

U drugom slučaju, policija je uhitila 61-godišnjaka kojeg sumnjiče da je istoga dana u jutarnjim satima na zadarskom Poluotoku radio nered i ponašao se posebno drsko i nepristojno.

Tijekom incidenta, prema navodima policije, odgurnuo je ženu koja je pala i pritom lakše ozlijeđena. Muškarac je pronađen i uhićen istoga dana.

Nakon ispitivanja i on je završio u pritvoru, a osim kaznene prijave, protiv njega ide i optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira.