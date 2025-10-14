Obavijesti

HLADNOKRVNI UBOJICA

Dvostruki masakr u Đurđevcu: Dorčec je na današnji dan prije 19 godina ubio rođaka u FINI

RObert Anić/PIXSELL | Foto: RObert Anić/PIXSELL

Nakon što je ubio rođaka, ujedno zaštitara Miroslava Benšića, hladnokrvno je upucao i umirovljenika Ivana Matiševa. Prije nego je pobjegao s preko 300.000 kuna, žrtvama je još jednom propucao glavu

Serijski ubojica Dražen Dorčec iz Kalinovca kod Đurđevca na današnji dan 2006. godine hladnokrvno je upucao svog rođaka Miroslava Benšića u poslovnici FINA-e u Đurđevcu. Osuđen je na 40 godina zatvora.

Tu se nije zaustavio, jer je osim Benšića koji je bio zaštitar, istim pištoljem ubio i umirovljenika Ivana Matiševa. Ukrao je 321.700 kuna koji su mu trebali zbog kockarskih dugova, a prije bijega je žrtvama ponovno pucao u glavu.

LEDE KRV U ŽILAMA Tko su brutalne ubojice koje su švercale CD u Lepoglavu: Zločini koje su počinili su nezamislivi
Tko su brutalne ubojice koje su švercale CD u Lepoglavu: Zločini koje su počinili su nezamislivi

Prije nego ga je policija otkrila pojavio se i na sprovodu svog rođaka kojeg je ubio i glumio ožalošćenoga. Krvnik Dorčec prema zadnjim informacijama se i dalje nalazi u zatvoru, a ni tamo ne miruje.

Koprivnica: 15.10.2007., Dražen Dor?ec u Fini ubio dvoje ljudi
Foto: Zeljko Rukavina/24sata

Naime, kako je pisao Jutarnji, Dorčec boravak u ćelijama olakšava i drugim ubojicama, pa je tako uz serijskog ubojicu Dragana Junga koji također služi 40 godina, dilao porniće, Cecine spotove i ostale najnovije serije i filmove Amiru Mafalaniju koji je sudjelovao u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića.

Foto: Josip Maljak/Jurica Galoić/PIXSELL

Kako je Dorčec ispričao na sudu, nakon ubojstva se presvukao i otišao na posao, a kad se vratio doma, zapalio je trenirku koju je nosio tijekom pljačke, rastavio pištolj i njegove dijelove 'rasuo' po okolnim njivama. Opljačkani novac sakrio je u pećnicu u staroj očevoj kućici, a prilikom gledanja nadzornih snimki masakra na sudu, bio je hladan.

- Iskreno se kajem. Bilo bi najbolje da se to nije dogodilo. Sramim se tog djela i kockanja - izjavio je tada Dorčec, koji je tračak emocija pokazao rasplakavši se jedino tijekom svjedočenja njegove supruge i majke.

