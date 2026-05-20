Dželalija o ubojstvu: 'Krivi su oni koji nisu ispunili svoju odgovornost. Prepoznat će se'

Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija (HDZ) tijekom mirnog okupljanja zbog ubojstva maturanta Luke Milovca istaknuo je da je pravosudni sustav očito zakazao, a kako je nedopustivo da je mladi život izgubljen zbog postupaka koji se vuku još od 2010. godine. Kazao je i da ne želi ulaziti u politiku u trenucima okupljanja, piše net.hr.

Nakon identičnog slučaja ubojstva u Splitu, smatra da su ranije trebali djelovati oni koji su 'odgovorni za taj dio'. Na pitanje misli li pritom na ministra pravosuđa, gradonačelnik je izbjegao imenovati pojedinca, ali je poslao jasnu poruku.

- Ne mogu ja sad govoriti nikome tko je odgovoran, nego svatko ima svoju dužnost da preuzme i odgovara i daje prisegu, a svi će se tu prepoznati, poručio je Dželalija.

Potvrdio je i da nije sjedio prekriženih ruku. Na pitanje je li razgovarao s ljudima u Vladi i predložio konkretne korake za prevenciju ovakvih tragedija, odgovorio je da su dali prijedloge.

- Dali smo prijedloge i komunicirali smo, bili smo pozvani od strane premijera i ministara. Apsolutno smo s terena dali podršku da se ide u nove zakonske izmjene koje su nužne, rekao je gradonačelnik.

Dodao je kako je i masovno okupljanje u Drnišu snažan apel da se te izmjene provedu što prije i da se za ovakva djela uvedu znatno strože kazne, kao što su doživotni zatvor i trajno praćenje počinitelja nakon izlaska na slobodu.