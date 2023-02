DZS: Godišnja inflacija u siječnju prema prvim procjenama 12,7%

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj su procjeni, u siječnju ove u odnosu na siječanj 2022. godine u prosjeku su više za 12,7 posto, a u odnosu na prosinac u prosjeku su ostale iste, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS).

Promatrano prema posebnim skupinama, procijenjena godišnja stopa inflacije za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan iznosi 15,4 posto, za energiju 13,8 posto, industrijske neprehrambene proizvode bez energije 12,1 posto, a za usluge 9,3 posto, navodi se u priopćenju DZS-a u prvoj procjeni indeksa potrošačkih cijena u siječnju ove godine.

Na mjesečnoj razini, tj. u odnosu na prosinac prošle godine, hrana, piće i duhan skuplji su za 1,3 posto, usluge za 1,1 posto, dok se za industrijske neprehrambene proizvode bez energije procjenjuje pad za 2,1 posto, a energiju za jedan posto.

DZS najavljuje da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u siječnju prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 23. veljače 2023. godine.

Tada će biti poznati točniji i detaljniji podatci koji će pokazati i nastavlja li se usporavanje rasta potrošačkih cijena na godišnjoj razini, kao što to sugerira danas objavljena prva procjena. Naime, usporavanje rasta potrošačkih cijena zabilježeno je i u prosincu prošle godine, kada su potrošačke cijene na godišnjoj razini porasle za 13,1 posto, dok je u studenome 2022. godine inflacija na godišnjoj razini bila na rekordnih 13,5 posto.

DZS je danas po prvi put objavio prvu procjenju indeksa potrošačkih cijena, a u metodološkim objašnjenjima navode kako se ta prva procjena temelji na podacima o maloprodajnim cijenama od pristiglih izvora podataka do kraja referentnog mjeseca na koji se cijene odnose, što čini oko 80 posto pristiglih i obrađenih podataka. Preostali pristigli podaci bit će obrađeni i uključeni u izračun indeksa za potrebe konačnog objavljivanja podataka, objašnjavaju.

Inače, ulaskom Republike Hrvatske u eurozonu 1. siječnja 2023. godine, a u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/79, DZS započinje s izračunom i redovitom mjesečnom transmisijom podataka o prvoj procjeni harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena u Eurostat, koji objavljuje prvu procjenu za eurozonu.

Zbog potreba korisnika na mjesečnoj razini izračunavat će i objavljivati prva procjena nacionalnog indeksa potrošačkih cijena, a podatke će objavljivati DZS u mjesečnom priopćenju.

Prva procjena nacionalnog indeksa potrošačkih cijena objavljuje se isti dan kada i Eurostatova prva procjena harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena za eurozonu, objašnjavaju statističari.

