DZS: Manje komercijalnih soba i apartmana, dok je broj kreveta bio isti kao 2024. godine

U Hrvatskoj je za turiste u srpnju 2025. komercijalno bilo dostupna 421 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje, što je tri tisuće manje nego u srpnju 2024., dok je broj kreveta bio isti, 1,1 milijun, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Od ukupnih komercijalnih smještajnih kapaciteta za turiste, najviše je ili 60,2 posto u srpnju 2025. soba i apartmana te najviše kreveta, 61,2 posto, bilo u skupini "odmarališta i slični objekti za kraći odmor", u što ulazi i privatni smještaj. U toj vrsti komercijalnog smještaja bilo je 253 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje, sa 676 tisuća kreveta. U usporedbi s podacima za srpanj 2024., u srpnju 2025. se u toj vrsti smještaja turistima nudilo četiri tisuće soba i apartmana manje, a kreveta deset tisuća manje.

U skupini komercijalnih objekata "hoteli i sličan smještaj" u srpnju 2025. bilo je dostupno 82 tisuće soba i apartmana ili 19,5 posto od ukupnih kapaciteta, dok je njihovih 173 tisuće kreveta imalo udjel od 15,6 posto u ukupnom broju.

U odnosu na srpanj 2024., po podacima DZS-a, u srpnju 2025. u hotelima je bilo tisuću soba više i tri tisuće kreveta više.

Popunjenost u hotelima slična lanjskom srpnju

Usporedni podaci DZS-a pokazuju da je prosječna popunjenost hotelskih soba i kreveta u srpnju 2025., unatoč nešto većem broju, bila slična onoj u srpnju 2024. godine.

Tako je prosječna popunjenost hotelskih soba u srpnju 2025. bila 78,4 posto, a kreveta 92,6 posto, dok je u srpnju 2024. to bilo 78,6 i 91,8 posto.Za ostale vrste komercijalnih smještajnih objekata DZS ne navodi podatke o prosječnoj popunjenosti.

Strani turisti 'u minusu', domaći 'u plusu'

U svim vrstama komercijalnog smještaja u srpnju 2025. turista je bilo 1,3 posto manje nego u srpnju 2024. ili njih 4,4 milijuna, koji su ostvarili 25 milijuna noćenja ili 0,8 posto manje.

Usporedbe radi, i u srpnju 2024. je u te objekte došlo manje turista, za 2 posto nego u srpnju 2023., ali je noćenja bilo 0,5 posto više.

Strani turisti su i u srpnju 2025. u komercijalnom smještaju činili većinu - došlo ih je 4 milijuna, ostvarili su 23,2 milijuna noćenja, čime su u minusu od 1,6 i od 1 posto u odnosu na podatke za srpanj 2024.

Domaćih turista je došlo više nego u srpnju 2024., za 1,6 posto ili 382 tisuće, koji su ostvarili i blagi porast noćenja od 0,4 posto, na 1,8 milijuna.

Pad noćenja u objektima za kraći odmor i kampovima, porast u hotelima

S obzirom na najveći broj smještajnih jedinica i kreveta u komercijalnim objektima za kraći odmor, i u srpnju 2025. je tu ostvareno najviše noćenja, 56,5 posto od ukupnih ili 14,1 milijun, što je 1,8 posto manje nego u srpnju 2024.

Kampovi su sa 5,9 milijuna noćenja također u minusu u odnosu na srpanj 2024., od 1,2 posto, dok su hoteli sa 4,9 milijuna noćenja u plusu od 2,5 posto.