E, NE MOŽE! Policija pojačala kontrole kod Krka i Rijeke, iz prometa isključili 96 vozila!

Nakon što su ilegalne utrke i auto susreti na Krku i na području rijeke napravili pravu pomutnju, policija je u ponedjeljak imala pojačani nadzor na spomenutom području.

Na Krku su utvrdili čak 44 prekršaja na vozilima stranih državljana.

- Naime, policija je protekle noći od 19 do 24 sata od krčkog mosta pa preko cijelog otoka na više lokacija zaustavila navedene strane vozače te pod sumnjom u tehničku neispravnost njihovih vozila iste isključila iz prometa - navode iz policije.

Riječ je o 24 državljana Njemačke, 8 državljana Poljske, četiri državljana Češke, po tri državljana Nizozemske i Slovačke te po jedan državljanin Mađarske i Švicarske koji su sa svojim vozilima upućeni na izvanredni tehnički pregled.

Foto: Policija

- Osim na Krku i u Rijeci je noćas prometna policija zaustavila osobno vozilo kojim je upravljao hrvatski državljanin i kod kojega su evidentirana četiri prometna prekršaja, između kojih su i tehnički nedostaci na vozilu pa je upućen na izvanredni tehnički pregled.



U proteklim danima policija je sveukupno isključila 96 neispravnih vozila stranih državljana čija su vozila isključena iz prometa na raznim lokacijama županije

- Podsjećamo i na utvrđenih 365 prekršaja proteklih dana, najvećim dijelom iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama - dodaju iz policije.

Foto: Policija





Inače, u pojačanom nadzoru prošle noći korištena su raspoloživa tehnička sredstva, kao i dronovi za snimanje terena, a pojačani nadzor nastavit će se i u sljedećim danima s ciljem ostvarenja veće sigurnosti u prometu i održavanja javnog reda i mira.