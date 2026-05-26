Strah od ebole u Italiji? Dvoje se vratilo iz Ugande, imali su simptome, hitno su ih testirali

Dvoje talijanskih humanitarnih djelatnika koji su nakon povratka iz Ugande sletjeli u zračnu luku Malpensa te zbog povišene temperature i drugih simptoma završili u milanskoj bolnici Sacco, negativni su na virus ebole. Objavilo je to talijansko Ministarstvo zdravstva kasno navečer u ponedjeljak, prenosi Malpensa24.it.

Kako su priopćili iz Ministarstva, pacijenti su iz predostrožnosti podvrgnuti specijalističkoj kliničkoj procjeni u sklopu praćenja epidemije ebole koja se razvila u Demokratskoj Republici Kongo. Ministarstvo je, preko Odjela za prevenciju, u kontaktu s regijom Lombardijom, a sudjeluje i u radu Operativnog odbora civilne zaštite u sklopu koordinacije i nadzora situacije.

Iz Ministarstva poručuju da će nastaviti objavljivati službene informacije u skladu s razvojem epidemiološke slike te naglašavaju da je rizik u Italiji i dalje vrlo nizak.

Prema prvim kliničkim procjenama, najvjerojatnije je riječ o bakterijskoj infekciji probavnog sustava. Dvoje pacijenata negativno je i na testovima za malariju te najvažnije respiratorne viruse koji se prate.

Njihovo zdravstveno stanje i dalje prate infektolozi. Regionalni povjerenik za socijalnu skrb Lombardije Guido Bertolaso izjavio je da se među trenutačno razmatranim mogućnostima nalazi bakterijska infekcija probavnog sustava te da je kod oboje pacijenata potvrđena pozitivnost na šigelu. Dodao je da su u tijeku dodatne mikrobiološke i kulturološke analize.

Bertolaso je naglasio da u ovom trenutku nema elemenata koji bi upućivali na opasnost za javno zdravlje. Poručio je i da se, da su poštovani ispravni rokovi i procedure, moglo izbjeći pokretanje medijskog alarma koji je doveo do znatnog angažmana resursa.

Dvoje humanitarnih djelatnika, 31-godišnji muškarac i 33-godišnja žena, vratili su se u nedjelju iz Ugande nakon otprilike tri mjeseca volontiranja. Nakon njihova povratka aktiviran je zdravstveni protokol za sumnju na ebolu u dvjema općinama u pokrajini Como, Lurate Caccivio i Bulgarograsso.

Putovali su s još pet osoba iz dvije obitelji. Žena je imala visoku temperaturu, mučninu, povraćanje, proljev i blaže neurološke simptome, dok je 31-godišnjak imao umjerenu temperaturu i crijevne tegobe. Oboje su prevezeni u izolaciju u bolnicu Sacco.

Ostali članovi skupine i neki članovi njihovih obitelji stavljeni su u kućnu samoizolaciju.