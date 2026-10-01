Edi Rama brani kontroverzni projekt Trumpovog zeta: Ne osvećujte se Trumpu preko nas

Albanski premijer Edi Rama na šaljiv je način bocnuo američke demokrate zbog kontinuiranih prosvjeda „Flamingo Revolution” protiv planiranog luksuznog turističkog kompleksa koji podupire Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše Politico.

Ono što je počelo kao prosvjed protiv tog projekta preraslo je u šire protuvladine prosvjede, koji sada ulaze u 124. uzastopni dan i privlače veliku pozornost međunarodnih medija.

„Rekao sam svojim demokratskim prijateljima u Americi: Ako ne možete pobijediti Trumpa u Americi, nemojte dolaziti u Albaniju osvećivati se. To nije pošteno.”

Kushner je povezan s projektom razvoja luksuznog turističkog kompleksa na nenaseljenom otoku Sazanu te na susjednom dijelu obale uz zaštićeno područje u kojem žive plamenci, pelikani i raznolike močvarne životinje.

Planovi su krajem svibnja izazvali nacionalne i međunarodne prosvjede, a prosvjednici se svake večeri okupljaju ispred Ramina ureda u Tirani.

Prosvjedi su privukli veliku pozornost, uključujući rezoluciju Europskog parlamenta, kao i angažman međunarodnog modnog brenda Patagonia i kosovsko-albanske pop pjevačice Dua Lipe.

Rama je rekao da planovi obuhvaćaju dva projekta: jedan na državnom otoku Sazanu, bivšoj sovjetskoj vojnoj bazi, na kojem bi se izgradilo samo 8 posto površine, te drugi na privatnom poluotoku.

Prosvjednici se protive projektu zbog zabrinutosti za okoliš i nedostatka javnih konzultacija. U međuvremenu, albanski Ured posebnog tužitelja za organizirani kriminal i korupciju (SPAK), koji uživa potporu Europske unije i Sjedinjenih Država, istražuje je li jedan albanski poduzetnik krivotvorio vlasničke dokumente povezane s privatnim zemljištem.