PROZVALI IZRAEL

Egipat: Opisivati raseljavanje Palestinaca iz Gaze kao dobrovoljno je 'besmislica'

Piše HINA,
Foto: Dawoud Abu Alkas

Egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelatty, čija zemlja posreduje u naporima za okončanje rata u Gazi, rekao je da je 'besmislica' govoriti da raseljavanje Palestinaca predstavlja dobrovoljan čin

Izrael je ranije pozvao stanovnike Gaze da odu na jug, dok njihove snage napreduju dublje u najveće urbano područje enklave.

- Ako u Gazi postoji umjetno izazvana glad, to je zato da se stanovnici istjeraju sa svoje zemlje. Reći da je to dobrovoljno raseljavanje je besmislica - rekao je Abdelatty na zajedničkoj konferenciji za medije s glavnim povjerenikom UN-ove agencije za palestinske izbjeglice Philippeom Lazzarinijem.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu podržao je ideju da se Palestincima u Gazi dopusti dobrovoljan odlazak i predložio da ih druge zemlje prihvate. Netanyahuov ured priopćio je u petak da je govorio o osnovnom ljudskom pravu svake osobe da bira gdje će živjeti, posebno u vrijeme rata.

Egipatski ministar rekao je i da je u petak razgovarao s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom o intenziviranju napora za provedbu najnovijeg prijedloga o prekidu vatre.

Abdelatty je prozvao Izrael, poručivši da se zbog njegove nepopustljivosti kasni u postizanju primirja.

Hamas je u kolovozu pristao na prijedlog o 60-dnevnom primirju s Izraelom koji je uključivao povratak polovice talaca u Gazi i izraelsko oslobađanje nekih palestinskih zatvorenika.

Egipatski službeni izvor rekao je da taj prijedlog uključuje obustavu izraelskih vojnih operacija na 60 dana i nudi okvir za sveobuhvatni sporazum o okončanju gotovo dvogodišnjeg sukoba.

Netanyahu je nekoliko dana kasnije izjavio da će Izrael odmah nastaviti pregovore o oslobađanju svih talaca u Gazi i okončanju rata, ali pod uvjetima prihvatljivima Izraelu.

